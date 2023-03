Telecamera di sicurezza per interni con WiFi: casa sicura a soli 22,99€ (Amazon)

Sei alla ricerca di uno strumento che possa aiutarti a tenere sotto controllo il tuo bambino mentre dorme nella stanza accanto? Quando sei fuori casa hai il terrore che qualche malintenzionato possa intrufolarsi nella tua abitazione? Da oggi potresti avere una valida soluzione a questi problemi: ti basterà infatti correre su Amazon e acquistare subito la telecamera di sicurezza per interni con WiFi al prezzo super scontato di soli € 22,99 grazie allo sconto del 12%, disponibile ancora per poco.

Con questa telecamera potrai avere dei video in Full HD 1080p e, anche con la visione notturna, potrai controllare la situazione in casa tua con chiarezza e nitidezza delle immagini. Con questo piccolo strumento potrai monitorare praticamente ogni angolo della tua casa, infatti non mancano le viste rotazionali di 360 ° e verticali di 155°.

Con il microfono e l’altoparlante integrati potrai comunicare tranquillamente con il resto della tua famiglia, ovunque e in qualunque momento. Inoltre, utilizzando l’app Tenda TDSEE potrai controllare la videocamera di sorveglianza da remoto, con lo streaming in diretta, in base alle tue esigenze e quando ne sentirai necessità.

Nel momento in cui verrà rilevato un movimento, la videocamera di sicurezza registrerà quanto accaduto e invierà direttamente sul tuo smartphone la notifica con tutte le info sull’app TDSEE. Inoltre, si attiverà un allarme che servirà a mettere in fuga, eventualmente, i malintenzionati. Se vorrai avere la tua privacy ti basterà attivare la modalità otturatore privacy con un semplice clic.

Potrai finalmente goderti un po’ di relax e guardare un buon film in tutta tranquillità, mentre i tuoi bambini dormono nella loro cameretta senza doverti necessariamente alzarti a controllare che tutto sia a posto: potrai monitorare tutto a distanza grazie alla telecamera di sicurezza.

Insomma, un prodotto estremamente utile e imperdibile a questo prezzo. Dunque non ti resta che correre su Amazon e acquistare la telecamera di sicurezza per interni con WiFi approfittando dello sconto del 12%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.