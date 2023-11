Telecamera di sicurezza a 360° ad un PREZZO STELLARE su Amazon: solo 19,99€

La Tenda CP3 è una telecamera di sicurezza domestica che offre un invidiabile rapporto qualità-prezzo, a fronte di diverse caratteristiche avanzate. Con un design moderno e una gamma di funzionalità avanzate, si pone come un compagno affidabile per proteggere la tua casa o il tuo ufficio.

Grazie al Black Friday di Amazon, questa straordinaria telecamera può essere tua meno di 20€. Esatto: meno di 20€ per una telecamera che ti aiuterà a monitorare la tua casa e migliorare la sicurezza delle persone a cui tieni.

Il cuore di questa telecamera è la sua risoluzione Full HD 1080p, che garantisce una chiarezza impeccabile nelle immagini. La capacità di visione notturna contribuisce ulteriormente a catturare dettagli cruciali, garantendo una sicurezza completa a tutte le ore del giorno.

Ciò che distingue davvero la Tenda CP3 è la sua versatilità nel coprire ampi spazi. Grazie alle rotazioni panoramiche di 360° e inclinazioni verticali di 155°, questa telecamera può scrutare ogni angolo della stanza, rendendola ideale per una vasta gamma di ambienti interni.

La comunicazione audio bidirezionale è una caratteristica che aggiunge un tocco di umanità alla tecnologia. La possibilità di interagire con chiunque sia nell’area di copertura tramite microfono e altoparlante integrati aggiunge un livello di connettività che va oltre la semplice sorveglianza.

La Tenda CP3 si distingue anche per la sua capacità di rilevare attività umane in tempo reale. Grazie all’integrazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, la telecamera filtra in modo intelligente gli avvisi, garantendo che tu venga informato solo quando è realmente necessario.

Un aspetto che spesso preoccupa quando si parla di telecamere di sorveglianza è la privacy. La Tenda CP3 affronta questa preoccupazione introducendo la modalità privacy e la modalità pattugliamento. La modalità privacy inclina la telecamera verso il basso quando vuoi preservare la tua privacy, mentre la modalità pattugliamento può essere programmata per monitorare diverse posizioni a intervalli prestabiliti.

La Tenda CP3 non è solo uno strumento di sorveglianza, ma un compagno di sicurezza intelligente. Non farti scappare questa offerta straordinaria e acquistala a solamente 19,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.