Telecamera di sicurezza 4K Ultra HD in offerta su Amazon: rileva i movimenti in automatico

Oggi Amazon propone una telecamera di sicurezza con microfono incorporato in forte sconto. Un prodotto decisamente interessante che vi aiuterà a rendere la vostra casa una fortezza impenetrabile. La telecamera di sicurezza ANNKE è la soluzione ideale per coloro che desiderano proteggere la propria casa o il proprio lavoro in modo efficace e affidabile. Questa telecamera di sicurezza ad uso interno e esterno è disponibile su Amazon ad un prezzo conveniente e offre molte funzionalità avanzate.

Normalmente questa telecamera di sicurezza avanzata viene proposta a 142€, ma oggi può essere vostra a meno di 89,99€ – dato che è possibile aggiungere un ulteriore buono per ottenere un extra sconto del 10%. Davvero niente male!

Una delle caratteristiche più notevoli della telecamera di sicurezza ANNKE è la sua capacità di registrare in 4K Ultra HD (8 MP, 3840 x 2160), il che significa che gli utenti possono aspettarsi filmati più nitidi che mai, anche quando si fanno zoom sui soggetti lontani. La telecamera è dotata di un potente array LED EXIR che garantisce una visione notturna di 100 ft, permettendo una sorveglianza costante 24 ore su 24. L’installazione di questa telecamera di sicurezza è molto semplice grazie alla tecnologia Power-over-Ethernet (PoE), che consente di trasmettere il segnale video e l’alimentazione simultaneamente attraverso un singolo cavo Ethernet. Questo elimina i problemi di collegamento e garantisce una trasmissione sicura, stabile e affidabile.

La telecamera di sicurezza ANNKE è dotata anche di un sistema di rilevamento intelligente del movimento, che consente di rilevare il movimento in tempo reale. La funzione di rilevamento del movimento intelligente permette di programmare il rilevamento del movimento a orari specifici e di ricevere immediatamente avvisi tramite e-mail e notifiche push dell’app.

L’alloggiamento resistente agli agenti atmosferici, con certificazione IP67, rende questa telecamera di sicurezza resistente alle condizioni meteorologiche estreme, garantendo un funzionamento continuo anche in presenza di temperature estreme da -22°C a 140°C. Inoltre, l’accesso remoto e gli avvisi di movimento intelligente consentono di accedere e controllare il sistema da remoto tramite l’app ANNKE gratuita, sia da smartphone, tablet o computer, per garantire la massima sicurezza anche quando si è fuori casa. Se stai cercando un prodotto con queste caratteristiche, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.