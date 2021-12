Telecamera da interno: tiene la casa in sicurezza (24€)

Mettere la tua casa in sicurezza non è affatto difficile e poi non è detto che tu debba spendere una cifra assurda. Affidandoti ad Imou e acquistando la tua telecamera da interno non puoi che fare la scelta più giusta. Pensa un po', al momento è persino in offerta con un doppio sconto su Amazon, ciò significa che se sei interessato hai l'occasione di portarti questo gioiellino a casa con appena 24,99€. Io se fossi in te non me lo farei ripetere.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e velocissime se possiedi un abbonamento Prime.

Ricordati di attivare il coupon per ottenere questo sconto e di non perdere troppo tempo: potrebbero terminare le scorte disponibili.

Telecamera da interno: semplice da utilizzare, perfetta per la sicurezza

Con le sue dimensioni ridotte la puoi posizionare dove vuoi e lei, con le sue tecnologie avanzate tiene tutta la tua casa sotto controllo senza mai perdere un colpo.

Questa telecamera da interno te la consiglio proprio per questo motivo: è un vero portento. Come puoi vedere il suo design ti viene finanche d'aiuto dal momento che sta ferma e non ha bisogno di essere fissata in alcun modo. Ti farà poi piacere sapere che integra una lente da 1080pixel così nessuna immagine verrà mai sfocata.

Cos'altro ti offre?

una visione notturna per tutelarti anche nelle ore buie;

per tutelarti anche nelle ore buie; l'audio bidirezionale che ti fa sia sentire che parlare attraverso lei stessa;

che ti fa sia sentire che parlare attraverso lei stessa; un rilevatore di movimento super preciso che ti avvisa se viene captato qualcosa di anomalo.

Infatti scaricando sul tuo smartphone l'apposita applicazione hai l'occasione di avere sempre tutto sotto controllo, anche se ti trovi a distanze notevoli e ovviamente di sfruttare le funzioni che sopra ti ho citato.

Ps: è compatibile con i dispositivi Amazon Alexa quindi non perdere l'occasione di utilizzarla anche come un baby monitor, ad esempio!

Acquista subito questa telecamera da interni su Amazon a soli 24,99€ attivando il coupon. Se sei Prime le spedizioni sono gratuite e veloci, in caso contrario puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita