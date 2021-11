Telecamera da interni YI imbattile al Cyber Monday (-27%)

La telecamera da interni firmata YI è veramente imbattibile. Ti consente di tenere sotto controllo la tua casa in modo superbo ma soprattutto con un prezzo veramente minimo. Se poi consideri che è finanche in promozione, non puoi che premere su “acquista ora”. Il Cyber Monday ti regala una sua ultima chicca e ti consente di acquistare questo gioiellino con un ribasso del 27%. Infatti su Amazon la paghi appena 23,49€.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e veloci con Prime. Non sei abbonato? Ti svelo una promozione tra un paio di secondi.

Telecamera da interni YI: il meglio per la tua casa

Questa telecamera da interni non può non stupirti. Anzitutto la posizioni dove vuoi e poi non occupa assolutamente spazio offrendoti allo stesso tempo un mezzo sicuro per tenere tutto sotto controllo senza dare nell'occhio.

YI in questo campo è una vera garanzia. Come mai te lo dico? Ovviamente perché i suoi prodotti sono tra i più ambiti. Questa smart Home Camera, ad esempio, monta una lente da 1080 pixel che cattura ogni dettaglio con assoluta precisione. Grazie alla visione notturna anche le ore notturne sono sotto stretta sorveglianza.

Abbinandola all'applicazione su smartphone, il rilevatore di movimento ti fa sapere ogni volta che c'è qualcosa che non quadra e se ne hai bisogno comunichi anche con chi è all'interno della stanza grazie all'audio bidirezionale. Insomma, non è un portento?

Ps: la puoi utilizzare anche come baby monitor.

Acquista subito la tua telecamera da interni YI su Amazon a soli 23,49€. La ordini e la ricevi a casa in appena uno o due giorni con Prime.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.