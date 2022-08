Telecamera da esterno, WiFi e con 4 funzioni: tiene casa al SICURO

Se vuoi mettere casa in sicurezza, non ti preoccupare perché non devi chiamare alcun specialista dal momento che ti basta questa semplice telecamera Wi-Fi creata appositamente per l’esterno per non perderti mai più un dettaglio su ciò che succede quando non ci sei.

Spesa minima grazie al coupon che punti tu stesso, collegati su Amazon e non aspettare neanche un secondo in più perché il prezzo finale di questo gioiellino ammonta appena €35,99.

Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

Una telecamera da esterno che mette la tua casa in sicurezza con una sola mossa

puoi fidarti quando dico che questa telecamera è la risoluzione di ogni tuo problema, ti basta montarla in un luogo strategico per poter tenere tutta la zona esterna della tua casa in totale sicurezza senza farti mancare proprio niente.

Con le tecnologie che conta al suo interno, Infatti, hai tutto a portata di mano Quindi ti basta scaricare l’applicazione sul tuo smartphone per avere un occhio vigile dove e quando vuoi. In modo particolare, la risoluzione della Lente è full HD per non farti ignorare neanche un singolo dettaglio.

Senza tanti giri di parole, ti dico che puoi uscire fare affidamento su di lei per:

la visione notturna

il rilevamento del movimento e dei suoni che ti fanno sapere se qualcuno si intrufola all’interno di casa tua in modo istantaneo

del e dei suoni che ti fanno sapere se qualcuno si intrufola all’interno di casa tua in modo istantaneo l’audio bidirezionale con cui poter parlare ascoltare a distanza

con cui poter parlare ascoltare a distanza la compatibilità sia con Amazon Alexa che con Google Assistant

Ovviamente non te l’ho segnalato prima, ma ti faccio notare che è totalmente impermeabile quindi la puoi posizionare proprio dove vuoi senza problemi.

Non aspettare neanche un secondo in più e collegati su Amazon dove spunti coupon con un solo click, ti porti a casa questa telecamera da esterno con appena €35,99 e le spedizioni gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.