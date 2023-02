Telecamera da esterno con pannello solare senza fili a meno di 60€

Stai cercando la giusta telecamera di sorveglianza per la tua casa? Su Amazon, per poco tempo ancora, potrai acquistare la comodissima telecamera WiFi da esterno con pannello solare a soli 59,99 euro grazie all’imperdibile sconto del 25%.

Un prodotto da non lasciarti scappare, quello che ti propone oggi Amazon. Il tuo nuovo dispositivo di sorveglianza per mettere in sicurezza la tua casa è provvisto di un pannello solare. Questo ti permetterà di dire finalmente addio a quegli scomodi fili necessari, solitamente, per alimentare la videocamera. Con solo 2 ore di ricarica al giorno, questo dispositivo del marchio IHOXTX potrai sorvegliare la tua casa tutto l’anno.

La telecamera WiFi da esterno con pannello solare è provvista di una batteria da 5200 mAh. Ma anche in assenza di luce solare, può tranquillamente svolgere il suo lavoro per 1-3 mesi. Nel momento in cui viene attivata la funzione di avviso sonoro e luminoso o si seleziona la visione notturna intelligente, il dispositivo di sorveglianza accende automaticamente la luce quando rileva un movimento.

Invece, se si sceglie la visione notturna a colori in modalità visione notturna, la telecamera WiFi da esterno senza fili avrà la luce accesa durante la notte in maniera continua. Grazie alla funzione di rilevamento umano PIR vengono ridotti sensibilmente i falsi allarmi causati da insetti, foglie cadute, ecc. Inoltre, potrai impostare in maniera personalizzata l’area da sorvegliare e il periodo di tempo che ti interessa per far scattare, eventualmente, l’allarme e potrai impostare ben 10 livelli di sensibilità diversi.

Non manca la certificazione impermeabile IP66 e la telecamera per esterni può tranquillamente funzionare dai -20°C ai 60°C. Dunque, è estremamente resistente al sole forte, alla pioggia intensa e alla neve. La telecamera di sorveglianza può essere tenuta sotto controllo da tutta la famiglia utilizzando l’apposita app. Insomma, un prodotto estremamente utile ad un prezzo super vantaggioso. Non lasciarti scappare la telecamera WiFi da esterno con pannello solare a soli 59,99 euro disponibile ancora per poco su Amazon. Affrettati a concludere l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.