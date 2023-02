Tecnologia UTILE e sfiziosa: 5 cose a meno di 10€ da prendere al volo

Con meno di 10€, da Amazon puoi prendere accessori di tecnologia decisamente utili, pronti a essere utilizzati in una marea di contesti. Dai un’occhiata a questi 5 prodotti, adesso in promozione a mini prezzo e con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Una chiavetta USB 3.2 di Kingston, super veloce e con ben 64GB di spazio di archiviazione a disposizione. Il meccanismo a scomparsa del connettore ti permetterà di proteggerlo e tenerlo al sicuro quando non utilizzi la memoria. Ottima qualità, prendila in promozione a 6,68€ appena.

Un delizioso mouse compatto senza fili, sulla cui qualità non ci sono dubbi grazie alla firma “Amazon Basics”. Bellissimo nel design e dotato di pulsanti rapidi di gestione e rotella per lo scrolling, puoi prenderlo a 9,59€ appena adesso.

Questo gadget è utilissimo da avere dietro il televisore. Ormai le periferiche da collegare sono sempre di più e le porte HDMI spesso non bastano. Ecco, con questo sdoppiatore, da un solo ingresso ne ottieni ben tre e basterà premere un pulsante per passare da una all’altra: non dovrai più fare il classico “stacca e attacca” che – oltre a essere noioso – rischia anche di rovinare gli ingressi. Prendilo in promozione a 9,99€.

Questo mini PC per auto è di pazzesca utilità. Lo colleghi alla porta ODB II della tua vettura (presente sulla stragrande maggioranza di quelle attualmente in circolazione) e poi in Bluetooth allo smartphone. A quel punto, tramite una delle tantissime applicazioni compatibili, puoi effettuare una diagnostica completa della macchina in qualsiasi momento e non solo. Infatti, puoi anche individuare errori e interpretare le fastidiose spie che ogni tanto si accendono. Un pratico strumento per conoscere a fondo la propria vettura, imparando a gestirla. Prendilo in sconto a 8,99€ appena.

Per finire, una compattissima chiavetta che ti permetterà di portare la connessione wireless veloce sul PC. Ad esempio, puoi usarla per sostituire un hardware un po’ datato oppure l’adattatore WiFi integrato, ormai rotto e non più funzionante. Un prodotto semplice da usare, perfetto per portatili e postazioni desktop. Accaparratelo a 8,59€ appena.

