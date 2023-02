Tecnologia a meno di 10€: su Amazon ci sono chicche ASSURDE, imperdibili

Gadget interessanti, tecnologia a prezzo bassissimo su Amazon. Ho scelto 5 utili prodotti che adesso puoi avere a meno di 10€ con spedizioni rapide e gratuite. Scegli e approfittane al volo: si tratta di promozioni a tempo limitato.

Rendi smart la vecchia auto, basta che sia una porta accendisigari e un vecchio stereo con la sola radio FM. Questo dispositivo si collega al sistema semplicemente usando proprio le frequenze radio FM (basta impostare sulla autoradio quella che leggi sul display del gadget) e da quel momento in poi potrai avere un sacco di funzioni a disposizione. Bluetooth per collegare lo smartphone, ad esempio: in questo modo potrai riprodurre la musica che ti piace di più oppure effettuare chiamate in vivavoce, mantenendo le mani libere. Ancora, ci sono 2 porte USB: con una puoi ricaricare i tuoi dispositivi mentre l’altra puoi usarla per collegare memorie esterne e riprodurre i contenuti che ci sono a bordo. Un prodotto geniale, che ti accaparri a 9,99€ appena.

Un bellissimo paio di auricolari wireless color blu. Abbinali in Bluetooth al tuo smartphone, tablet, PC, TV e non solo: usali per ascoltare la musica o parlare al telefono mentendo le mani libere. Estetica molto piacevole, design semi in ear per le cuffiette, controlli touch sulle stesse e ottima autonomia energetica: tutto questo puoi prenderlo a 9,99€ appena.

Una chiavetta USB con doppia uscita e ben 128GB di spazio di archiviazione. Puoi usare l’uscita USB A (quella classica) per la connessione a PC, TV, media player e non solo. L’altra uscita – quella USB C – è perfetta invece per PC portatili (tipo MacBook), smartphone e tablet. Nessun adattatore necessario e un sacco di memoria per i tuoi file: 128GB sono moltissimi! Prendila in promozione a 9,99€.

Uno speaker Bluetooth con ventosa sul posteriore e perfetta resistenza al contatto accidentale con l’acqua. Decisamente, si: è perfetta per ascoltare la tua musica preferita in doccia! Abbinala al tuo smartphone e usala senza il vincolo dei cavi, grazie alla batteria integrata ricaricabile. Puoi usarla anche per rispondere al telefono, proprio come un vero e proprio sistema di vivavoce. Prendila in promozione a 9,60€ appena.

Per finire, un sistema di mini PC per auto, semplicissimo da usare e super utile. Hai presente tutte quelle spie e quegli errori che non sai come spiegarti? Ecco, con questo dispositivo puoi risolvere molto facilmente: inseriscilo nell’apposita porta (c’è sulla quasi totali delle vetture in circolazione, basta cercare dov’è alloggiata la tua), abbinalo in Bluetooth al tuo smartphone e poi – tramite una delle tante applicazioni compatibili e gratuite – effettua un’analisi completa. Potrai sapere in tempo reale un sacco di informazioni e persino cancellare degli errori. Prendilo a 8,99€ appena.

Scegli il prodotto di tecnologia che preferisci e portalo a casa a meno di 10€ da Amazon con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: si tratta di promozioni a tempo limitato.

