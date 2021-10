Teclast X6Plus: il 2 in 1 perfetto per i piccoli budget (-45€)

Se hai bisogno di un dispositivo che possa svolgere due funzioni, ti presento Teclast X6Plus: un bellissimo due in uno che ti porti dietro ed è perfetto sia per il lavoro che lo studio. Curato nei minimi particolari ha un ottimo feedback e in più è anche in offerta su Amazon quindi se sei interessato te lo porti a casa con soli 424,99€.

Puoi pagarlo anche con finanziamento quindi non porti limiti. Inoltre le spedizioni sono gratuite in tutta Italia, dagli un'occhiata.

Teclast X6Plus: cosa devi sapere sul suo conto

Ben studiato nella sua estetica, Teclast X6Plus è un tablet PC che non promette prestazioni premium, questo deve essere chiaro. Si rivolge principalmente a chi ha bisogno di un dispositivo versatile da affiancare a computer e laptop e che è molto più semplice da portare in giro e utilizzare sia in università che a lavoro. Inquadrato sotto questo punto di vista, vale la pena prenderlo in considerazione.

Ha un display da 12.6 pollici molto ampio e che supera la maggior parte di tablet in commercio. Con la risoluzione 1920 pixel i contenuti, i documenti e le pagine web si vedono molto bene. Nel tempo libero puoi pensare di utilizzarlo anche per contenuti in streaming o per visualizzare, eventualmente, le lezioni in streaming senza problemi.

Al suo interno custodisce un processore Intel che viene affiancato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria su SSD. Praticamente non ti puoi lamentare visto che di autonomia te ne lascia parecchia. Infatti puoi lavorare su documenti, presentazioni in modo semplice e veloce. In più integra al suo interno un'ottima webcam frontale per essere sempre pronto a un eventuale videochiamata.

Se vuoi lo abbini allo stilo e alla tastiera per trasformalo in un piccolo laptop a tutti gli effetti. Come sistema operativo monta proprio Windows 10.

Cosa te ne pare? La scheda tecnica non è male, quindi prendi in considerazione questo Teclast X6Plus su Amazon a soli 424,99€. Lo ordini e diventa tuo in pochissimi giorni.