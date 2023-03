TECLAST T50: tablet da 11 pollici con Android 12 a MENO di 200€

Se stai pensando di acquistare un tablet che offra ottime prestazioni ma che non costi troppo, allora dai un’occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello TECLAST T50 da 11 pollici a soli 199,99 euro, invece che 259,99 euro.

Goditi questo sconto del 23% per avere un notevole risparmio e soprattutto un ottimo dispositivo. Con questo tablet ci potrai fare di tutto e a questo prezzo è davvero un affare da non perdere. Avrai uno schermo gigante per riuscire a guardare film e serie TV in modo coinvolgente. Ha una super batteria ed è anche Dual SIM.

TECLAST T50: il miglior tablet economico

Non ci sono dubbi, a questa cifra TECLAST T50 è il migliore tablet economico sul mercato. Nonostante il basso costo però è dotato di un ottimo scomparto hardware che ti garantirà prestazioni eccellenti. Si presenta con un bellissimo display da 11 pollici LCD con risoluzione 2K. Ed è dotato di una fotocamera da 20 MP di Sony. Ha un corpo leggero e sottile. Pesa solo 510 grammi e ha uno spessore di soli 7,5 mm.

Monta un potente processore Octa-core Unisoc T616 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB con una microSD. Inoltre, essendo Dual SIM, potrai usarlo anche per fare chiamate come se fosse uno smartphone. È già aggiornato con il sistema operativo Android 12 che garantisce una straordinaria fluidità. Ha una super batteria da 7500 mAh che ti consentirà di usarlo per tutto il giorno senza problemi e supporta la ricarica rapida da 18 W.

Fai veloce perché questa non è un’offerta che si vede tutti i giorni. Prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo TECLAST T50 da 11 pollici a soli 199,99 euro, invece che 259,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.