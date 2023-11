Teclast T40HD in offerta su Amazon, tablet versatile a solo 125€

Il tablet TECLAST T40HD è una potente soluzione per coloro che cercano un dispositivo versatile ad un prezzo conveniente, ora disponibile su Amazon a soli 125,95€ invece di 189,98€ grazie a un coupon sconto. Non dimenticarti di spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto per riscattare l’offerta.

Con una combinazione impressionante di 16GB di RAM (8GB LPDDR4 + 8GB espandibili) e 128GB di storage, questo tablet offre un’esperienza multitasking eccezionale e la possibilità di archiviare una vasta gamma di contenuti, dalla musica ai video e alle applicazioni preferite.

La memoria è espandibile fino a 2TB tramite una scheda Micro SD. Il TECLAST T40HD è alimentato dal sistema operativo Android 13, che offre un’interfaccia più fluida e veloce, oltre a nuove funzionalità come la modalità touch dei gesti e la modalità scura globale.

Il processore Octa-Core Unisoc T606 con una velocità massima di 2GHz garantisce prestazioni eccellenti per il lavoro e il gioco. Con un display da 10.4 pollici BOE 2K, tecnologia TDDI 2000×1200 e una fotocamera posteriore da 13MP, il tablet offre un’esperienza visiva chiara e dettagliata.

La connettività è potenziata con dual 4G LTE/SIM, WiFi dual-band 2.4/5GHz e Bluetooth 5.0. La batteria da 7200mAh offre un’autonomia eccezionale, fino a 10 ore o più, e supporta la ricarica rapida USB-PD da 18W per un ripristino veloce dell’energia.

Con un design sottile, bordi curvi e una costruzione interamente in metallo, il TECLAST T40HD è un compagno comodo da utilizzare sia a casa che in viaggio. Approfitta di questa offerta e acquistalo ad un prezzo estremamente vantaggioso!

