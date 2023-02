TECLAST P80T: con questo sconto su Amazon è irresistibile

Oggigiorno scegliere il tablet giusto da acquistare è un’impresa in questo mare di prodotti che esistono sul mercato. Per questo ci siamo noi ad aiutarti in questa ardua impresa. Il tablet TECLAST P80T è un dispositivo molto affidabile, con un design elegante e con le giuste specifiche tecniche. La sua colorazione celeste è unica e distintiva, rendendo il tablet un accessorio bello e funzionale. Oggi su Amazon lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 67,99 euro, grazie a uno sconto molto interessante del 32%.

TECLAST P80T: adesso che lo conoscerai, lo vorrai subito a questo prezzo

TECLAST P80T è dotato del sistema operativo Android 12 che offre un’interfaccia user-friendly, con una compatibilità e un’efficienza operativa ottimali. Il processore Allwinner A133 quad-core a 64 bit è una piattaforma SoC altamente integrata che funziona alla massima frequenza di 1,6 GHz. La ROM da 32 GB è sufficiente per le esigenze di molte applicazioni, e supporta l’espansione fino a 512 GB con una scheda TF.

La GPU Rogue GE8300 di PowerVR è progettata per offrire una grafica straordinaria e un’esperienza di visione fluida. Il tablet TECLAST P80T ha anche uno schermo IPS con touch screen a 10 punti, che offre una visione nitida e colori vivaci, con una risoluzione HD di 1280×800 e un rapporto di proporzioni 16:10.

Il TECLAST P80T è dotato di Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ad alta velocità a 2.4/5.0 GHz, che garantiscono una connessione affidabile e veloce a Internet. Infine, la batteria da 4000 mAh offre un’autonomia di 7-8 ore di visualizzazione video, questo significa che puoi usare il tablet per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare.

In sintesi, il TECLAST P80T è un tablet entry-level perfetto se non vuoi spendere molto, ma senza rinunciare ad un prodotto affidabile e di qualità. Grazie a questo sconto del 32% su Amazon lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 67,99 euro. Corri, sono rimaste le ultime scorte presso i magazzini dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.