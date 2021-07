Teclast P80 è in offerta su Amazon ad appena €79,99. Un esclusivo coupon da €10,00 da attivare al momento dell'acquisto rende la spesa più economica e il dispositivo più accessibile.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio nazionale.

Un tablet da avere sempre a portata di mano: Teclast P80

Teclast P80 è un tablet di dimensioni ridotte e al suo interno custodisce un cuore tecnologico di tutto rispetto. Con un prezzo realmente economico, questo consente a chiunque di avere sempre in borsa un dispositivo su cui poter guardare contenuti in streaming e quant'altro.

Il display ha un ampiezza di 8 pollici e vanta una risoluzione HD 800 X 1280 pixel. Le cornici sono abbastanza sottili così da rendere l'esperienza complessiva ancora più soddisfacente. Il processore è un Allwinner a133 quad core a 64 bit chi viene abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre in linea. Inoltre, la memoria può essere espansa fino a un massimo di 128 GB mediante una scheda MicroSD.

Si tratta di un dispositivo che offre all'utilizzatore il meglio infatti vanta sia una fotocamera frontale che posteriore e un sistema di altoparlanti incorporati ottimizzati per garantire sempre il massimo.

Per quanto riguarda la batteria, invece, questa ha un valore tipico di 4000 mAh e conferisce al tablet un'autonomia più che soddisfacente per passare una giornata fuori casa senza doversi preoccupare. La ricarica, poi, avviene mediante un cavo di tipo c.

Tra le ultime caratteristiche non mancano poi il Bluetooth 5.0 è il Dual band WiFi AC.

Puoi acquistare il tablet Teclast P80 su Amazon a soli €79,99. Le spedizioni sono operate in 48 ore 3 quelli che sono i membri Prime. I clienti standard, invece, possono giovare delle spedizioni gratuite optando per la consegna presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon di €10 per ottenere lo sconto in carrello. La promozione è valida solo per oggi 6 luglio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

