Teclast P30S: il tablet impossibile da battere con questo sconto

Il Teclast P30S è un tablet da gioco con un design elegante e leggero, dotato di un processore octa-core e dell’ultimo sistema operativo Android 12. Il tablet offre ottime prestazioni per il lavoro e il tempo libero grazie al processore MT8183, che raggiunge i 2.0 GHz e ha una GPU Mali-G72. Inoltre, il tablet è dotato di un sensore giroscopico, che lo rende perfetto per i giochi. Attualmente questo dispositivo è scontato del 23% su Amazon. Questo significa che lo puoi acquistare al prezzo super competitivo di soli 99,99 euro.

Teclast P30S: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il tablet Teclast P30S da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 IPS HD e tecnologie T-color migliora i colori e i dettagli dell’immagine, offrendo un’esperienza visiva ottimale. Il corpo semi-metallico leggero e la memoria ROM ad alta velocità da 4 GB per l’archiviazione di giochi di grandi dimensioni e opere audiovisive lo rendono ancora più funzionale.

Teclast P30S ha un’interfaccia audio per supportare il collegamento delle cuffie, mentre la fotocamera frontale da 5 MP e quella posteriore da 2 MP ti permettono di catturare i tuoi momenti preziosi e condividerli con i tuoi amici durante le chat video. Inoltre, questo dispositivo è dotato di altoparlanti doppi con audio fluido e senza ostacoli e chip di amplificazione intelligenti per una qualità del suono ancora migliore.

Teclast P30S è dotato di una batteria di grande capacità da 6000 mAh che ti consente di leggere e navigare più a lungo senza sforzo. Inoltre, il tablet supporta Beidou e la navigazione GPS, ed è supportato da posizionamento satellitare, WiFi e connessione Bluetooth 5.0. Inoltre, il tablet è anche espandibile fino a 1 TB di memoria tramite una scheda TF, fornendo un’esperienza multitasking eccezionale. Ascoltare musica e guardare video può fornire un’esperienza più intensa, come se fossi lì.

Infine, il Teclast P30S viene fornito con una garanzia di 2 anni, che ti consente di acquistare con fiducia. Questo tablet è attualmente in sconto del 23% su Amazon, quindi è un’ottima occasione per acquistare un prodotto di alta qualità a un prezzo scontato di soli 99,99 euro. Se stavi cercando un dispositivo economico, ma affidabile per tutte le occasioni, non perdere questa occasione e acquistalo subito prima che le ultime scorte si esauriscano.

