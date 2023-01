Teclast P25T: il prezzo CROLLA sotto i 100€ con questo COUPON (Amazon)

Può un tablet con a bordo Android 12 costare meno di 100 euro? Sì, ancora per poco però. In queste ore su Amazon c’è in offerta il modello P25T di Teclast a 99,99 euro, grazie al coupon regalo del valore di 30 euro. È un dispositivo equilibrato, ottimo per la visione di un film, l’ascolto della tua musica preferita e la navigazione online.

Per approfittare del coupon da 30 euro affrettati, non ne rimangono molti. Collegati a questa pagina e aggiungi un segno di spunta accanto alla voce “Coupon”. Fatto questo, metti in carrello l’articolo: ricorda che per vedere il prezzo finale scontato devi raggiungere prima la pagina del check-out, quella in cui completi l’ordine pagando con carta di credito o debito.

Teclast P25T a meno di 100€

A bordo del Teclast P25T troviamo un processore quad-core basato su architettura ARM, con una frequenza massima di 1.8 GHz, per aperture delle app istantanee e un’esperienza d’uso al top della categoria. Anche il multitasking è ai massimi livelli, grazie all’accoppiata 64 GB di spazio di archiviazione e RAM da 4 GB. Se ne hai bisogno, puoi espandere la memoria interno fino a 1 TB.

Niente da dire nemmeno sul display IPS da 10,1 pollici in alta definizione (1280×800). Presente anche il doppio altoparlante, il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi 6, per un ottimo livello di connettività.

Cosa aspetti allora? Prendi al volo l’ultima offerta di Amazon e approfitta del coupon regalo da 30 euro per acquistare il tablet P25T di Teclast a meno di 100 euro. La spedizione è gratuita, con la consegna a casa tua prevista entro la giornata di domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.