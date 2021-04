Sei in cerca di un tablet? Teclast M30PRO è in offerta su Amazon a soli 189,99€. Il prezzo di listino viene reso vantaggioso da un coupon di 30€ che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda: spunta la casella del coupon per ottenere lo sconto in carrello.

Teclast M30PRO: perché scegliere questo tablet

Semplice, lineare ma elegante sono i tratti distintivi di Teclast M30Pro. Il suo design lo rende subito riconoscibile grazie anche a una scocca doppiamente colorata in versione bianca e silver.

Con una ampiezza di 10.1 pollici, il display IPSD Full HD con risoluzione 1920×1200 pixel offre una visione dei contenuti nitida, dettagliata e immersiva. Il corpo ultra sottile e le cornici abbastanza ristrette ampliano maggiormente l’esperienza visiva.

Il processore montato è un Octa Core Mediatek Helio P60 a 12 nm che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. In questo modo ti è possibile utilizzare il tablet anche con più applicazioni alla volta e senza interferenze. La memoria, inoltre, può essere ulteriormente espanda attraverso MicroSD.

Spicca il comparto fotografico che vanta sia una fotocamera frontale che posteriore. L’anteriore monta una lente da 5 megapixel mentre la posteriore ha una lente da 8 megapixel.

Degna di nota, infine, è la batteria che assicura un’autonomia di dieci ore con una sola carica. Quest’ultima avviene attraverso il cavo di alimentazione Type C.

Al momento della ricezione, il tablet monta la versione 10 di Android. Sono presenti il GPS, GLONASS, Galileo e supporta la connettività 4G.

Puoi acquistare il device Teclast M30PRO a soli 189,99€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per chi effettua il primo ordine. Ricorda di spuntare la casella del coupon di 30€. La promozione ha valenza fino al 23 aprile 2021.

