Teclast: notebook bello come un MacBook a 1/5 del prezzo (Amazon)

L'offerta Amazon di oggi sull'ottimo notebook Teclast F15S ti permette di avere tra le mani un computer con un design curato sotto ogni punto di vista come i laptop di Apple, ma a un prezzo estremamente inferiore.

Infatti, ad appena 259€, grazie a uno sconto del 24%, puoi ricevere a casa il notebook di Teclast spendendo 1/5 di quanto richiesto invece dal colosso di Cupertino per uno dei suoi MacBook.

Teclast F15S è il notebook in offerta su Amazon che non puoi farti scappare

Teclast F15S è un laptop caratterizzato da un design molto curato e di alto livello: il display da ben 15.6 pollici ad alta risoluzione è abbracciato da cornici molto ottimizzate, mentre il telaio in alluminio conferisce al device un look & feel premium oltre a garantire una buona robustezza. Sotto la scocca trova posto un comparto hardware ben ottimizzato e ideale per lavorare/studiare oppure per svago: il processore Intel di ultima generazione è accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno di tipo SSD, ma è possibile incrementarne la dimensione tramite una semplice microSD oppure installando un nuovo SSD più capiente.

Dotato di una capiente batteria da 38000 mWh che garantisce più di 7 ore di utilizzo continuo con una sola carica, il device dispone di tutti i moduli necessari per la connettività senza fili ad alta velocità. Inoltre, al suo interno è presente l'ottimo Windows 10 che ti permetterà di utilizzare tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l'ottimo notebook Teclast F15S e ricevilo domani in giornata a un prezzo che difficilmente tornerà disponibile nel breve periodo. Usa il computer portatile come e dove vuoi grazie al suo potente hardware: il peso piuma ti darà modo di portarlo sempre con te quasi senza sentirne il peso.