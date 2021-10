Teclast M40Pro è l'ultimo uscito sul mercato ed è uno SPETTACOLO

Il tablet Teclast M40Pro è una vera bomba. Questa domenica è in promozione su Amazon a soli 186,99€ Il ribasso del 15% ti permette di portare a casa un dispositivo che vale ogni singolo euro e che non ha nulla da invidiare a modelli molto più ambiti. Cosa stai aspettando?

Teclast M40Pro: cosa devi sapere su questo bellissimo tablet

Il tablet di Teclast, il modello M40Pro si differenzia da molti altri presenti sul mercato grazie non solo alla sua estetica curata nei minimi dettagli ma anche per via della sua scheda tecnica molto evoluta. Con questo dispositivo, infatti, non ti privi di nulla potendo vivere un'esperienza a 360°.

Il display da 10.1 pollici ha una risoluzione full HD che ti fa immergere nei dettagli e nei colori più vividi. In più con queste cornici così sottili la visione appare persino più ampia lasciandoti godere di applicazioni, social e streaming come se nulla fosse.

Neanche il gaming mobile rappresenta un ostacolo grazie al potente processore Octa Core che viene supportato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria che se vuoi espandi fino a 512 con una semplice MicroSD. Per non farti mancare nulla, inoltre, non mancano all0appello una fotocamera frontale, una posteriore, una batteria da 7000mAh e il Bluetooth 5.0.

Insomma, cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo Teclast M40Pro su Amazon a soli 186,99€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato non avere timori: le consegne sono comunque gratuite ma ci impiegano soltanto qualche giorno in più.