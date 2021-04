Sei in cerca di un tablet? Teclast M40 è in offerta su Amazon a soli 194,00€. Il ribasso del 13% viene reso ulteriormente vantaggioso da un coupon da 15€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Attenzione: ricorda di spuntare la casella prima di aggiungere l’oggetto al carrello per ottenere l’extra sconto.

Teclast M40: un tablet da paura a pochi euro

Lineare ed elegante, Teclast M40 si presenta come un tablet che ha tutto al posto giusto. Nella sua colorazione nera acquista un tocco di sofisticatezza in più che non lo fa passare inosservato.

Montante un display da 10,1 pollici, la visione dei contenuti è resa immediatamente immersiva. Le sue cornici abbastanza sottili amplificano l’esperienza mentre la risoluzione FHD da 1920×1200 pixel assicura una qualità sopra le righe.

Il processore Unisoc T618 a 8 core abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione è garante di prestazioni veloci e dinamiche. Grazie a queste caratteristiche, infatti, possono essere utilizzate più applicazioni in contemporanea senza problemi. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 256 GB attraverso MicroSD.

Degna di nota è la batteria che ha un valore tipico di 6000mAh e concede un’autonomia prolungata. La ricarica Type C, poi, consente di tornare in funzione in poco tempo restringendo i tempi. In una giornata tipo, il tablet può funzionare per 9 ore interrotte.

Sono presenti due fotocamere: quella frontale ha una risoluzione da 5 megapixel, mentre quella posteriore vanta una lente da 8 megapixel con autofocus.

Non passano inosservati il GPS, il BDS e il Bluetooth 5.0 e la connettività WiFi + Cellulare.

Al momento della ricezione, infine, questo dispositivo monta la versione 10.0 di Android.

Puoi acquistare il tablet Teclast M40 su Amazon a soli 194,00€ nella colorazione nera. Ricorda di spuntare la casella del coupon da 15€. La promozione ha validità fino a 17 aprile 2021 salvo esaurimento scorte. Ordina il dispositivo oggi e ricevilo in 48 ore se sei membro Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

