Teclast M40 Pro: tablet assurdo con lo sconto del 20% + coupon sconto

Il Teclast M40 Pro è un tablet dalle prestazioni elevate che offre un’esperienza operativa rapida grazie al suo processore Unisoc T616 a 8 core e alla sua frequenza massima di 2,0 GHz. Inoltre, il consumo energetico è notevolmente ridotto, il che lo rende un dispositivo efficiente dal punto di vista energetico. Tutta questa potenza ed efficienza, oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo ridicolo di soli 154,98 euro, grazie a uno sconto del 20% più coupon sconto ulteriore applicabile del 10%. Inoltre, se necessiti, puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce.

Teclast M40 Pro: difficile trovare un tablet migliore a questo prezzo

Il tablet Teclast M40 Pro ha 8 GB di RAM e 128 GB di ROM, che lo rendono ideale per eseguire molte applicazioni diverse, tra cui YouTube, Facebook, Google, Netflix e altri strumenti di programmazione. Inoltre, è possibile installare una scheda Micro SD fino a 1 TB come memoria esterna per godere di film, giochi, fumetti, musica, foto e giochi. Questo dispositivo è basato su Android 12, che ottimizza il controllo dei permessi delle app, offrendoti un controllo ancora maggiore sulla tua privacy e sui tuoi dati. Il corpo del tablet è in metallo leggero e sottile, con un touch screen 2.5D completamente laminato e solo 9,3 mm di spessore. La struttura è più solida e più sottile, il che lo rende molto facile da tenere.

Il Teclast M40 Pro supporta la connessione 4G, la posizione satellitare, il WiFi a 2,4 / 5,0 GHz e Bluetooth 5.0. Supporta anche Beidou e la navigazione GPS, rendendolo un dispositivo completo e versatile. La batteria da 7000 mAh di grande capacità può supportarti senza sforzo per goderti la lettura e la navigazione molto più a lungo. Con la luminosità standard, puoi guardare i film 1080P online per circa 8-9 ore, che per un prodotto di questa fascia di prezzo è davvero un ottimo risultato.

Il Teclast M40 Pro è dotato di un sistema audio di alta qualità che utilizza la terza generazione di tecnologia audio svedese e un chip amplificatore indipendente intelligente per offrire un’esperienza coinvolgente e rilassante. Inoltre, il tablet ha una doppia fotocamera, una fotocamera frontale ad alta risoluzione da 5 MP e una fotocamera posteriore da 8 MP, per aiutarti a catturare momenti meravigliosi.

Il dispaly del Teclast M40 Pro utilizza un touch screen a 56 canali ad alta sensibilità e Master Control IC, che supera i normali tablet e offre un’esperienza tattile più precisa. Con un display grandangolare e un’eccellente riproduzione dei colori, questo tablet rende più chiara la visualizzazione di qualsiasi cosa sullo schermo, creando la migliore esperienza visiva per l’utente.

Infine, il Teclast M40 Pro viene fornito con una garanzia di 2 anni e un servizio clienti eccellente da non sottovalutare. Con uno sconto del 20% su Amazon e un ulteriore coupon sconto del 10% applicabile, questo tablet diventa la scelta definitiva per chi cerca un dispositivo affidabile ed economico, ad un prezzo competitivo di soli 154,98 euro. Se sei interessato a questo prodotto acquistalo subito prima che la promozione in questione finisca.

