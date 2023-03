Teclast M40 Plus: il tablet entry-level perfetto a meno di 150€

Siete alla ricerca di un tablet Android conveniente che non vi costringa a sborsare una fortuna e che sia affidabile e performante? Allora non dovreste farvi scappare questa incredibile offerta Amazon che riguarda il Teclast M40 Plus, un dispositivo versatile ed entry-level. Oggi grazie allo sconto del 20% e al coupon di 10 euro da attivare prima di mettere il prodotto nel carrello, ve lo portate a casa a soli 149,96 euro. Non dimenticatevi di spuntare la casella per ottenere lo sconto extra di 10 euro, la trovate proprio sotto al prezzo del prodotto.

Il tablet Teclast M40 Plus: caratteristiche principali

Il Teclast M40 Plus è un tablet Android dalle prestazioni di alto livello ed è dotato del più recente sistema operativo Android 12 con certificazione GMS, che offre un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Il tablet presenta un display con risoluzione FHD 1920×1200 IPS che combina le tecnologie T-color per migliorare il colore e i dettagli delle immagini. Il corpo semi-metallico con struttura leggera lo rende più elegante e confortevole. La tavoletta tattile, utilizzando un processo a 12 nm, è in grado di ridurre efficacemente la generazione di calore mantenendo elevate le prestazioni.

Il tablet dispone di un processore octa-core MT8183 a 2,0 GHz che garantisce prestazioni eccellenti sia per il lavoro che per il gioco e presenta ben 8 GB di RAM e 128 GB di ROM espandibile fino a 1 TB. Ha una fotocamera frontale da 8 MP e posteriore da 5 MP per catturare i momenti importanti, e doppi altoparlanti per un suono fluido e senza ostacoli. Il tablet, infine, supporta anche il 5G WiFi, il Bluetooth 5.0 e ha una batteria da 7000 mAh per un’utilizzo prolungato. Insomma, stiamo parlando di un tablet niente male il cui prezzo di listino di 199,99 euro scende fino a 149,96 euro con un risparmio di ben 50 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

