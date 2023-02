Teclast F7 Plus2: un laptop eccezionale ad un prezzo ridicolo (-18%)

Il Teclast F7 Plus2 è un laptop ad alte prestazioni che offre un’esperienza di utilizzo fluida e senza problemi. Questo fantastico prodotto oggi è scontato del 18% su Amazon, questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 254,99 euro. Inoltre, ricorda che lo puoi pagare in comode rate a tasso zero, se al momento del check-out, utilizzi il servizio di finanziamento Cofidis, come sistema di pagamento.

Teclast F7 Plus2: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Grazie al processore Intel Gemini Lake N4120 di ottava generazione con 4 core e 4 thread, fino a 2,6 GHz, e l’ultra basso consumo energetico, questo laptop è in grado di gestire facilmente le attività quotidiane, offrendo una navigazione veloce e senza intoppi. Con 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD veloce da 256 GB, il laptop Teclast F7 Plus2 offre ampio spazio di memoria per gestire le attività quotidiane in modo facile e veloce. Inoltre, supporta l’espansione della scheda 1 TB TF e la sostituzione e l’aggiornamento dell’SSD, per soddisfare le esigenze di archiviazione degli utenti.

Il Teclast F7 Plus2 viene fornito con il sistema operativo Windows 11 preinstallato, facile da usare e compatibile con tutti i tipi di software di intrattenimento audiovisivo. Inoltre, offre una riproduzione fluida dei video 4K, offrendo un’esperienza di intrattenimento visivamente coinvolgente. Questo laptop ha un design leggero e portatile, realizzato in materiale metallico leggero e un corpo ultrasottile da 7 mm, con un peso di soli 1,3 kg. Questo lo rende un’ottima scelta per chi viaggia spesso o ha bisogno di un laptop da portare con sé ovunque.

La tastiera full-size del Teclast F7 Plus2 ha un lato stretto di 6 mm e un passo dei tasti di 21 mm, offrendo un’esperienza di input efficiente, mentre il touchpad da 125 mm x 78 mm è più grande del 20% rispetto alla generazione precedente, rendendolo più comodo da tenere in mano e più facile da usare.

Il Teclast F7 Plus2 offre anche una connessione potente con una grande batteria da 38000 mWh, che garantisce circa 8 ore di durata del dispositivo nell’uso quotidiano. Inoltre, è dotato di dual-band 2,4 GHz + 5 GHz WiFi e Bluetooth 4.2, per una trasmissione wireless ad alta velocità e una connessione più stabile. La porta USB 3.0 e mini HDMI consentono di condividere i momenti felici con un grande schermo.

In definitiva, il Teclast F7 Plus2 è un laptop ad alte prestazioni con un prezzo molto accessibile. Offre una configurazione solida, un sistema operativo Windows 11 preinstallato, un design leggero e portatile, una tastiera efficiente e un touchpad sensibile e una connessione potente. Grazie a questo sconto su Amazon, oggi puoi acquistare questo incredibile laptop ad un prezzo di soli 254,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.