Teclast F7 Plus2: notebook ECONOMICO e bello come un MacBook a 254€

Se sei innamorato del design dei MacBook di Apple ma sei alla ricerca di un notebook con un prezzo decisamente più contenuto, allora questa offerta Amazon sul Teclast F7 Plus2 fa proprio al caso tuo. In queste ore, infatti, grazie a uno sconto del 18%, il computer portatile super sottile ti costa appena 254€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Realizzato con materiali di buon livello e con un design molto appagante, il notebook a marchio Teclast è uno tra i pochi che in questa fascia di prezzo può vantare un bellissimo pannello da 14 pollici ad altissima risoluzione con cornici di appena 8 mm.

Il notebook economico Teclast F7 Plus2 costa davvero una sciocchezza su Amazon

Nonostante il prezzo super economico, il portatile Teclast F7 Plus2 monta una porta USB 2.0, una porta USB 3.0, il jack per le cuffie, l’ingresso per le schede di memotira TF e anche una porta mini HDMI per collegarlo rapidamente ad uno schermo esterno.

Come se non bastasse sotto il cofano è presente un validissimo processore di Intel, perfetto per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e al contempo contenere i consumi di batteria per assicurarti così tante ore di autonomia anche quando sei lontano dalla presa di corrente.

Prendi subito al volo questa offerta di Amazon che ti permette di acquistare il bellissimo notebook Teclast F7 Plus2 a un prezzo così economico, il tutto inoltre accompagnato dalla consueta consegna rapida e senza costi extra per tutti i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.