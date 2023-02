TECLAST 15 Plus: a questo prezzo non troverete laptop migliore

Il TECLAST F15 Plus è un laptop da non perdere per chi cerca un computer portatile di buona qualità a un prezzo accessibile. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 20%, è possibile acquistarlo per soli 279,99 euro. Ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, puoi pagare questo prodotto pagandolo in comode rate a taso zero.

TECLAST 15 Plus: con questo prezzo sta andando a ruba

Una delle caratteristiche principali del TECLAST 15 Plus è la potente performance. Grazie al processore Gemini Lake N4120 di ottava generazione di Intel con 4 core e 4 thread, fino a 2,6 GHz, il computer è in grado di supportare velocità Turbo Boost da 1,1 Ghz fino a 2,6 GHz, garantendo un consumo energetico ultra basso. Inoltre, con 8GB di RAM LPDDR4 e un SSD veloce da 256GB, il laptop è in grado di gestire facilmente attività quotidiane. La possibilità di espandere la memoria con una scheda 1TB TF e la sostituzione e l’aggiornamento dell’SSD lo rendono ancora più versatile.

Ma il TECLAST F15 Plus Laptop non si limita alla performance. Con uno schermo da 15,6 pollici IPS Full HD 1920×1080 antiriflesso, offre colori vividi e un campo visivo illimitato, contribuendo a ridurre l’affaticamento visivo. Inoltre, il design ultrasottile da 15 mm con un pannello protettivo 2.5D da 7 mm e una cornice stretta lo rendono portatile e facile da trasportare ovunque. Il laptop è dotato anche di Windows 11, il sistema operativo preinstallato, facile da usare e compatibile con vari software Office e di intrattenimento audiovisivo. Inoltre, la garanzia di 2 anni offerta da TECLAST garantisce la tranquillità nell’uso quotidiano del laptop.

La tastiera full-size con un lato stretto di 6mm, un passo dei tasti di 21mm e una funzione di copertura micro-concava sui tasti rendono l’input più efficiente. Inoltre, l’ampio touchpad da 150mmx80mm, più grande del 20% rispetto alla generazione precedente, rende l’uso del laptop ancora più facile e confortevole.

Il TECLAST F15 Plus offre anche una connessione potente, grazie alla grande batteria da 38000mWh, con circa 8 ore di durata della batteria nell’uso quotidiano. Il dual-band 2,4 GHz+5 GHz WiFi e Bluetooth 4.2 garantiscono una trasmissione wireless ad alta velocità e una connessione più stabile. La porta USB 3.0 e la mini HDMI permettono di condividere i momenti felici con un grande schermo.

In definitiva, il TECLAST F15 Plus è una scelta eccellente per coloro che cercano un laptop con performance elevate, design portatile e un prezzo conveniente. Grazie alla sua offerta su Amazon del 20%, ora è possibile acquistarlo per soli 279,99 euro. Sbrigati ad approfittare di questa occasione, i pezzi disponibili stanno andando letteralmente a ruba.

