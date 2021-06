Tecknet Pro S2 è in offerta su Amazon a soli €11,19. Il prezzo di listino già economico viene reso ulteriormente conveniente da un coupon esclusivo del 20% da attivare sul momento.

Mouse cablato a poco più di €10: cosa sapere su Tecknet Pro S2

Il mouse di Tecknet si presenta semplice eppure con un design curato nei minimi particolari. Nonostante abbia un prezzo riduttivo, vanta delle caratteristiche da prendere in considerazione se si è alla ricerca di un nuovo puntatore.

Disponibile in colorazione nera e grigia, questo dispositivo vanta una struttura altamente ergonomica che concede l'utilizzatore la possibilità di passare diverse ore davanti al computer senza mai affaticare la mano e di conseguenza il polso.

È compatibile con numerosi dispositivi tra cui i computer fissi e ovviamente anche i laptop. Unico requisito è che questi abbiano come sistema un sistema Windows. La sua connessione avviene, appunto, mediante un cavo USB che vanta una lunghezza di 1,5 metri.

In merito ai pulsanti, invece, sono presenti i classici click destro e click sinistro, una rotellina per lo scorrimento di pagine web documenti, un tasto dedicato alla modifica dei valori DPI è ulteriori due tasti attivabili con il pollice che permettono di andare avanti e indietro. In merito ai DPI, in particolare, i livelli selezionabili sono 2 e ammontano 1000 e 2000.

Il mouse cablato Tecknet Pro S2 è disponibile all'acquisto su Amazon a €11,19 in colorazione grigia. Acquistalo Oggi ho ricevuto non appena 48 ore se sei sotto scritto a Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per i clienti che risultano idonei o per coloro che optano per la consegna presso punti di ritiro.

Attiva il coupon del 20% per ottenere lo sconto in carrello. La promozione valida fino al 20 giugno 2021 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

