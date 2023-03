TCL da URLO con la Smart TV da 50”, 4K HDR, Ultra HD, a 319€

Questa che ti sto segnalando è davvero un’offerta di quelle che non si trovano tutti i giorni, per cui sii rapido. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello la Smart TV TCL da 50 pollici a soli 319,90 euro, invece che 449 euro.

Grazie a questo sconto del 29% puoi fare proprio un colpaccio. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Affrettati perché un’opportunità così allettante durerà pochissimo.

TCL: la Smart TV da 50 pollici a prezzo regalo

La Smart TV TCL ti farà vivere delle emozioni uniche e indimenticabili. Ad esempio, grazie a Dynamic Color Enhancement, puoi percepire molte più sfumature di colori e avere una qualità migliorata delle immagini. La risoluzione 4K HDR migliora il contrasto e aggiunge brillantezza e profondità ai contenuti video.

Il Dolby Audio e DTS HD ti coinvolgono ancora di più all’interno dei tuoi Film o serie TV. Poi grazie a Google TV puoi goderti tutti i tuoi programmi e applicazioni preferite in un unico posto e gestirle in modo intuitivo. Il design senza cornice ti permette di entrare direttamente nell’azione. In confezione troverai due telecomandi, uno dei quali ti permette di usare gli assistenti vocali per controllare la Smart TV.

Approfitta anche tu di questa offerta speciale, ma fai presto perché è destinata a durare pochissimo. Vai ora su Amazon e acquista la tua Smart TV TCL da 50 pollici a soli 319,90 euro, invece che 449 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.