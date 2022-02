TCL TAB MAX 10.4": una BESTIA di tablet, sconto lancio del 40%

Il momento per concederti il tablet che desideravi, al prezzo che non osavi sperare, è adesso. Il nuovissimo TCL TAB MAX 10.4″ debutta oggi in esclusiva su Aliexpress e – per l'occasione – lo porti a casa a 240€ circa appena invece di 401€. Risparmi il 40% per un dispositivo con scheda tecnica che non scende a compromessi sulle performance sotto alcun punto di vista.

Potente processore Snapdragon, ottimo display, tantissima memoria RAM e ROM e un'autonomia pazzesca. Un concentrato di tecnologia. Una novità totale, che – a questo prezzo – è un ottimo affare. Approfitta del risparmio del 40%, completa l'ordine adesso e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite.

TCL TAB MAX 10.4″: tutto quello che cerchi, a prezzo super democratico

Un prodotto che colpisce innanzitutto per il design, super elegante. Profili sottili che accolgono un pannello FHD+ da 10,36″ dotato della tecnologia NXTVISION così da offrirti un'esperienza di visione perfetta, senza affaticare la vista.

Un dispositivo che non ha paura di affiancarti in qualsiasi attività. Dallo studio al lavoro, fino all'intrattenimento che meriti durante i tuoi momenti liberi. Grazie alla presenza del potente processore Qualcomm Snapdragon 665, affiancato da 6GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, praticamente non ci sono limiti.

Scarica tutte le app che ti servono, sfruttale senza blocchi o rallentamenti e non preoccuparti della memoria: è così tanta che sarà difficilissimo riempirla. Puoi anche scaricare le tue serie TV preferite e guardarle con calma, anche in assenza di connessione a Internet. Sarà un piacere godere dell'ampio display in abbinata al doppio speaker con l'audio stereo. Addirittura, se lo desideri, grazie alla presenza di uno slot per microSD puoi espandere lo spazio a disposizione fino ad altri 256GB.

Il sistema operativo Android 11, debitamente ottimizzato per l'utilizzo su tablet, ti consentirà di prendere facilmente confidenza con il tuo nuovo alleato per il quotidiano, accedendo rapidamente a quello che serve e passando da un'applicazione all'altra in un attimo.

Nonostante si pensi che un tablet non vada bene per le fotografie, questo dispositivo vuole sfidare i luoghi comuni ed ha una camera principale da 13MP dotata addirittura di flash LED e una frontale da 8MP perfetta per le videochiamate.

Ovviamente, i tablet sono sempre più lo strumento perfetto per far approcciare i più piccoli alla tecnologia. Questo gioiellino non manca di avere un'interfaccia software dedicata proprio ai bambini. Se attivata, creerà un ambiente di utilizzo sicuro e protetto, dando il massimo controllo agli adulti, che potranno verificare quanto tempo è stato usato il dispositivo e quali contenuti possono essere resi disponibili.

Sfruttalo per un'intera giornata e oltre senza temere di rimanere a secco di energia. Ci penserà l'ampia batteria da 8000 mAh ad alimentare il tuo gioiellino. Fino a 8 ore di streaming dei tuoi film preferiti oppure una sessione di gaming che arriva fino a 5 ore. Quando è il momento, con la ricarica rapida a 18W ci vorrà pochissimo per rifocillarlo.

Se lo desideri, puoi impreziosirlo ancora di più abbinando una tastiera Bluetooth che darà boost alla produttività e anche una pratica custodia che ti consentirà di proteggere il dispositivo come merita. Addirittura, grazie al supporto alla T-Pen, il device diventa rapidamente una tavoletta grafica o un blocco per gli appunti digitale. Fino a 4096 livelli di pressione supportati per darti la sensazione e la precisione della scrittura su un foglio di carta, complice la latenza bassissima. Accessori che potrai scegliere di acquistare a parte in base alle tue esigenze.

Insomma, il nuovissimo TCL TAB MAX 10.4″ è il concentrato di tecnologia che non delude le aspettative. Sarà un piacere sfruttarlo praticamente in qualsiasi contesto ed è il momento perfetto per portarlo a casa. Al lancio, il risparmio è notevole, ma la promozione durerà pochissimo: su Aliexpress lo sconto del 40% è riservato solo ai primi 500 ordini e terminerà il 24 febbraio. Completa l'ordine adesso, accaparratelo a 240€ circa appena (IVA e tasse incluse) e godi di spedizioni assolutamente gratuite.