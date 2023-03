TCL NXTPAPER 10s: non ti aspettavi un tablet del genere a questo prezzo

Il TCL NXTPAPER 10s è un incredibile tablet di alta qualità che include una smart pen nella confezione. Questo fantastico prodotto oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo competitivo di soli 226,99 euro, ciò è possibile grazie a uno sconto del 16%. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su questo e-commerce, lo puoi acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

TCL NXTPAPER 10s: è davvero difficile trovare di meglio a questo prezzo

Con uno schermo da 10,1 pollici e una risoluzione di 1200 x 1920 pixel, il TCL NXTPAPER 10s offre una grande esperienza visiva. Il tablet è disponibile in un unico colore, blu, ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio con capacità di 0,5 Wattora.

Il TCL NXTPAPER 10s è dotato di un processore Qualcomm e di una scheda grafica integrata, il che lo rende adatto per le attività quotidiane come la navigazione web, la lettura di libri e l’utilizzo di applicazioni. Inoltre, la presenza dell’unità SSD aumenta la velocità di esecuzione delle operazioni e riduce i tempi di caricamento delle applicazioni.

Il tablet è dotato anche di una fotocamera posteriore da 8 MP, che permette di scattare foto di alta qualità, e di connettività cellulare, che lo rende perfetto per chi è sempre in movimento e ha bisogno di essere sempre connesso. Il TCL NXTPAPER 10s utilizza il sistema operativo Android, il che significa che gli utenti avranno accesso a una vasta gamma di applicazioni e funzionalità, tra cui Google Play Store e le applicazioni Google preinstallate.

Il TCL NXTPAPER 10s è un tablet leggero e portatile, con un peso di soli 490 grammi. Le sue dimensioni di 0,83 x 15,86 x 24,1 cm lo rendono facile da trasportare ovunque. Inoltre, la presenza del display NXTPAPER rende questo tablet unico, poiché offre un’esperienza di lettura simile a quella della carta stampata, senza affaticare gli occhi dell’utente. Il display è progettato per essere leggibile anche alla luce diretta del sole, il che lo rende perfetto per l’uso all’aperto.

Il TCL NXTPAPER 10s è un ottimo tablet che offre una combinazione di prestazioni elevate, funzionalità e portabilità. E il fatto che sia in vendita su Amazon con uno sconto del 16% lo rende ancora più allettante per chi cerca un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile di soli 226,99 euro. Quindi, se sei alla ricerca di un tablet che ti consenta di leggere, navigare e fare molto altro ancora, il TCL NXTPAPER 10s con questo sconto è la scelta definitiva per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.