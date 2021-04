TCL 20Pro 5G, TCL 20L+ e TCL 20L sono ufficiali: tre interessanti smartphone, con caratteristiche che rispondono alle esigenze di diverse tipologie di utenti. Eccoli in dettaglio.

TCL 20 Pro 5G, TCL 20L+ e TCL 20L ufficiali

TCL 20Pro 5G è il top della gamma. Il gioiello della compagnia è dotato di ampio display AMOLED curvo da 6,67”, equipaggiato con la tecnologia NXTVISION 2.0 Intelligent Display di TCL e il supporto all’HDR10. Il comparto fotografico principale è caratterizzato dalla presenza di ben 4 sensori, con il principale che è un Sony IMX con stabilizzazione ottica. Non manca una camera ultra grandangolare, una dedicata alle macro a una agli scatti con ampia profondità di campo. La selfie camera è invece da 32MP. Il device è già disponibile in vendita al prezzo di 549,90€ per la versione con a bordo 256GB di storage interno e si può comprare nei colori Marine Blue e Moondust Gray.

TCL 20L+ è invece uno smartphone con forte vocazione per la fotografia grazie alla sua quad camera principale, con sensore principale da 64MP. Il display del device, dotato di risoluzione HD+, gode allo stesso modo della presenza della tecnologia NXTVISION e non solo. Infatti, è il primo smartphone dotato di tecnologia Circular Polarization Display certificata da TÜV Rheinland: potrai vedere perfettamente lo schermo anche mentre indossi occhiali da sole. TCL 20L+ si potrà comprare nelle prossime settimane al prezzo di 299,90€ nei colori Milky Way Grey e North Star Blue.

TCL 20L è il terzo dispositivo della gamma, equipaggiato con ampio display da 6,67” ed enorme batteria da 5000 mAh: il battery phone per chi predilige l’autonomia energetica su tuto. Non manca una quad camera NXTVISION con sensore principale da 48MP e una selfie camera da 16MP. A completare le specifiche principali c’è la memoria interna, che arriva a ben 128GB. TCL 20L si potrà comprare nelle prossime settimane al prezzo di 199,90 euro nelle colorazioni Luna Blue e Eclipse Black.

