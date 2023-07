Tazza da caffè a induzione: la GENIALATA in doppio sconto su Amazon

Sei pronto a scoprire una genialata nel mondo della bevanda energetica più amata? Non perdere l’opportunità di acquistare questa tazza da caffè a induzione in offerta su Amazon al doppio sconto.

Ora puoi averla a soli 12,99 euro invece di 31,99 euro, grazie al coupon da applicare in pagina e che si aggiunge all’offerta già attiva. Una vera occasione da cogliere al volo.

Tazza da caffè a induzione: compagna ideale di ogni giornata

Questa tazza da caffè è dotata di una funzione autoriscaldante, grazie a un chipset di controllo della temperatura con tecnologia avanzata. Mantenendo la tazza entro l’intervallo di temperatura ottimale di 45 °C, potrai goderti il tuo caffè, tè, latte o cacao caldo per tutto il giorno, sempre alla giusta temperatura. La tazza in ceramica delicata inclusa nella confezione ha una capacità di 380 ml, perfetta per qualsiasi bevanda calda.

Non finisce qui perché ha anche una funzione di ricarica wireless, che ti permette di ricaricare i tuoi telefoni cellulari e auricolari Bluetooth compatibili con la ricarica wireless. L’uscita massima di ricarica wireless è di 10 W, garantendo una ricarica veloce e comoda.

L’uso di questa tazza da caffè è semplicissimo grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico. Un micro sensore controlla l’interruttore automatico, quindi basta inserire l’adattatore di alimentazione nella base e posizionare la tazza sulla base: il riscaldatore si accenderà automaticamente e inizierà a riscaldare la tazza. Quando sollevi la tazza, si spegnerà automaticamente, senza bisogno di premere alcun pulsante. È tutto incredibilmente intuitivo e pratico.

Il design a prova di fuoriuscite evita spiacevoli incidenti, impedendo alla tazza di cadere accidentalmente e danneggiare il sottobicchiere. Inoltre, rende la pulizia facile e semplice: basta pulire con un panno umido per mantenerla sempre perfetta.

Acquistala ora a soli 12,99 euro su Amazon grazie al doppio sconto. Assicurati di applicare il coupon in pagina per ottenere questa offerta incredibile. Rendi ogni momento del tuo caffè un’esperienza piacevole e comoda con questa Tazza da caffè a induzione. Scegli la qualità e l’innovazione per le tue bevande calde, non lasciarti sfuggire questa opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.