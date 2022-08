Tavolino regolabile per laptop, comodo e funzionale: OFFERTONA a 34€

Che tu abbia intenzione di lavorare o più semplicemente di guardare un film sul notebook godendo di tutta la comodità del tuo letto, il tavolino Herilios rappresenta un accessorio che ti faciliterà di gran lunga la vita. L’ottima qualità costruttiva e le numerose possibilità di regolazione lo rendono un vero e proprio best buy.

Devi fare in fretta, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, spuntando direttamente in pagina il coupon con sconto del 30%, questo incredibile tavolino sarà tuo con poco più di 34 euro ed un risparmio di ben 15 euro.

Tavolino regolabile Herilios in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Questo pratico tavolino può essere sfruttato con molteplici inclinazioni: 0°, 15°, 25° o 35°. Sarai libero di scegliere fra 5 livelli di altezza, a seconda delle sue esigenze. Il particolare form factor consente poi di richiuderlo diminuendone l’ingombro, a tutto vantaggio della portabilità.

Un valido supporto per laptop con display fino a 17 pollici. Ottima la realizzazione in fibra di legno, accompagnata da una pellicola in PVC che protegge la superficie del tavolo dai graffi. Solidità costruttiva ineccepibile che permetterà di sostenere pesi complessivi fino a 10 kg, nonostante i soli 1,86 kg del prodotto in sé. Il tavolino realizzato da Herilios possiede anche 2 utili clip per impedire che il notebook possa scivolare accidentalmente in avanti. Massima comodità nei tuoi momenti di lavoro, grazie ai 2 poggiapolsi che spazzeranno via ogni forma di stress e stanchezza.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo tavolino regolabile Herilios: oltre ad un sostanzioso risparmio, arriverà a casa con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.