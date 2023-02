Il produttore cinese Xiaomi propone una grande varietà di prodotti tech. Tra questi, c’è anche una tavoletta grafica che potrà risultarti davvero utile in alcuni ambiti. Ora potrai portartela a casa ad un ottimo prezzo, grazie alla nuova offerta proposta su Amazon. Il prodotto è infatti disponibile all’acquisto con uno sconto del 17% che ti permetterà di averla ad un prezzo di appena 24€. Il prodotto è inoltre venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi potrai beneficiare di tutti i servizi connessi ad Amazon Prime. Se la ordinerai al più presto, potrai inoltre ricevere questa tavoletta già domani. E allora cosa aspetti? Corri su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Tavoletta grafica Xiaomi, ora ad un ottimo prezzo su Amazon

Tra i vari prodotti tech del produttore Xiaomi c’è anche questa fantastica tavoletta grafica e ora la potrai acquistare ad un ottimo prezzo. Si tratta in particolare di Mi LCD Writing Tablet, un prodotto molto azzeccato anche come regalo per i tuoi bambini o nipoti. Questa tavoletta dispone infatti di un display LCD molto nitido durante la scrittura. Potrai scegliere tra due diverse colorazioni di scrittura, cioè blu e verde.

Una tavoletta grafica che ti sarà molto utile per svolgere diverse attività. Potrai infatti prendere appunti al volo senza perdere tempo, oppure potrai all’occorrenza far divertire i tuoi bambini con dei disegni. La scrittura è comoda e pratica. La tavoletta supporta inoltre la pressione effettuata sul display, quindi il tratto della scrittura cambierà in base alla pressione. Potrai scrivere con la stilo in dotazione oppure con altri strumenti che avrai in casa. Con un semplice tasto potrai poi cancellare all’istante ciò che non ti serve più. La batteria di questa tavoletta è poi infinita. La potrai utilizzare quasi per un anno senza problemi.

Insomma, questa tavoletta grafica è un altro ottimo prodotto del noto produttore Xiaomi e ora potrai portartela a casa ad un ottimo prezzo. La potrai infatti acquistare su Amazon con uno sconto del 17%, cioè ad un prezzo di appena 24€. Potrai inoltre beneficiare di tutti i servizi di Amazon Prime, dato che il prodotto è venduto e spedito da Amazon. E allora che te ne pare? Corri subito sulla pagina ufficiale di Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

