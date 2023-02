Tavoletta grafica Wacom Intuos con sconto pazzesco su Amazon(-41%)

Sei una persona creativa, ami disegnare e stai cercando la giusta tavoletta grafica? Allora non puoi lasciarti scappare l’offerta che ti propone oggi Amazon. Ancora per poco tempo potrai acquistare una fantastica tavoletta grafica Wacom Intuos al prezzo imperdibile di 99,90 €.

Acquista adesso questo prodotto per approfittare dello sconto del 41%. La tavoletta grafica Wacom Intuos è stata progettata per te che ami disegnare, dipingere e ti stai approcciando al fotoritocco. Un dispositivo adatto soprattutto a te che ti avvicinando per la prima volta a questo tipo di disegno.

Potrai finalmente sfogare la tua creatività a livello digitale. Grazie alla penna 4k sensibile alla pressione potrai creare immagini realistiche e precise come quelle che realizzi su carta. La penna, quindi, ti garantirà un’esperienza di disegno naturale e il suo design ergonomico di garantirà il giusto comfort. Potrai personalizzare le impostazioni della penna utilizzando i due pulsanti e le tre punte accessorie. In questo modo potrai avere il giusto tratto in base al soggetto che stai disegnando.

Particolarmente leggera e sottile, potrai portare la tua tavoletta grafica ovunque. L’area attiva di disegno si estende da un bordo all’altro e non manca l’alloggiamento integrato per la penna. Wacom Intuos è uno dispositivo molto utile non solo per chi ama disegnare, ma può diventare uno strumento importante per te che svolgi lezioni a distanza o desideri condividere contenuti in spazi virtuali.

Assolutamente ottima nel caso in cui vi sia la necessità di impartire lezioni di recupero o doposcuola a distanza. Compreso nell’incredibile prezzo, avrai quindi la tavoletta grafica Wacom Intuos Medium per Mac/PC con penna e 4 software creativi: Corel Painter Essentials 8, Corel AfterShot Pro3 (entrambi 90 giorni di licenza), Clip Studio Paint Pro (2 anni di licenza), Boris FX Optics (1 anno di licenza).

Dunque, un prodotto completo di tutto l’occorrente per disegnare immagini in digitale. Non lasciarti scappare questa offerta incredibile, corri su Amazon e acquista la tavoletta grafica Wacom Intuos al prezzo imperdibile di 99,90 €.

