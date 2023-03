Tavoletta grafica per PC e smartphone a un prezzo REGALO (24€)

Se vuoi qualcosa che ti permetta di scrivere e disegnare in digitale come se lo stessi facendo sulla carta, senza spendere un patrimonio, dai un’occhiata a questa offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello la tavoletta grafica Ugee S640 a soli 24,99 euro, invece che 36 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo doppio sconto che ti fa risparmiare e soprattutto portati a casa un dispositivo utilissimo. Con questa tavoletta grafica puoi scrivere e disegnare in modo preciso su qualsiasi dispositivo.

Tavoletta grafica con penna e 10 tasti di scelta rapida

Sicuramente una delle caratteristiche molto interessanti di questa tavoletta grafica è la sua compatibilità su più dispositivi. Infatti la potrai collegare su PC e laptop che montano i sistemi operativi Windows, Mac OS, Chrome OS e Linux. Ed essendo compatibile con Android la puoi collegare anche con il tuo smartphone o tablet.

È dotata di 10 tasti di scelta rapida che puoi programmare come vuoi per avere le funzioni che usi più spesso a portata di mano. Ad esempio la gomma, il comando di annullamento o a lente per ingrandire. La penna che troverai in dotazione non ha bisogno di essere ricaricata perché è magnetica. Ha una sensibilità incedibile con 8192 livelli di pressione, per cui puoi fare tratti più sottili o più spessi, ombre e sfumature proprio come faresti sul foglio di carta.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è un vero affare. Fai presto prima che lo sconto svanisca. Vai adesso su Amazon e acquista la tua tavoletta grafica Ugee S640 a soli 24,99 euro, invece che 36 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

