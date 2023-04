Tavoletta grafica con 10 tasti rapidi, spesa minima in offerta LAMPO

Ti piace disegnare e vorresti avvicinarti all’arte digitale, ma non sai da dove cominciare? Non perderti allora la Tavoletta Grafica S640 di UGEE, perfetta anche per chi è alle prime armi e vuole cominciare con piccoli passi.

Disegna al computer come su carta con questa tavoletta grafica

Perfetta per i principianti, ma che per i più esperti, questa Tavoletta Grafica S640 ti consente di dare vita alla tua arte e prenderci piano piano la mano. Puoi usarla per creare disegni in digitale o per modificare foto e tanto altro, apri il tuo programma di grafica e liberà l’artista che è in te.

Con una superficie di lavoro di 16×10 non ti fa rinunciare alla comodità. È anche dotata di ben 10 tasti funzione che puoi personalizzare come vuoi in modo da esserti utili per ogni evenienza. Naturalmente con l’acquisto è compresa anche una penna reattiva ed ergonomica che funziona bisogno di batterie.

Per iniziare a utilizzarla devi solo collegala al tuo computer tramite cavo USB fornito ed è subito pronta per l’uso. Ti faccio sapere che p compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac OS, Linux ma anche con tablet Android in modo da portarla sempre con te anche in università.

In confezione trovi anche delle punte sostitutive per la penna.

