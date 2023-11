Tastiera wireless e SILENZIOSA Trust: irrinunciabile al Black Friday

Se c’è una tastiera wireless che costa poco ma non ti dà noie è Trust ODY. Questo prodotto è perfetto se vuoi dispositivo completo da poter utilizzare tutti i giorni con naturalezza e la premessa di una spesa non esorbitante. Comoda e completa, la metti sulla scrivania e non ne fai più a meno.

Visto che è andata in sconto al Black Friday di Amazon hai ben poco di cui preoccuparti. Collegati in pagina, aggiungila al carrello, approfitta dello sconto del 25% e falla tua con soli 14,99€. Niente di più semplice.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime se hai un abbonamento attivo.

Tastiera wireless Trust Ody, tutto quello che c’è da sapere

Come puoi vedere, questa tastiera wireless è molto semplice eppure non ti fa mancare niente sotto le dita. Completa in tutto e per tutto, sulla tua scrivania è una ventata di aria fresca. Non avendo alcun cavo ti permette di sistemarla come meglio credi e soprattutto di poterla usare in più posti se, ad esempio, la abbini a diversi dispositivi.

È compatibile con diversi sistemi operativi e si connette in un lampo con il micro ricevitore USB che trovi in confezione, niente di più semplice.

Layout QWERTY italiano per una digitazione naturale ma soprattutto silenziosa: il meccanismo dei tasti è stato progettato per non fiatare quindi anche in orari scomodi puoi darti alla pazza gioia!

Naturalmente trovi sia il tastierino numerico che la sfilza di pulsanti funzione con tanto di comandi dedicati alla gestione dei multimedia. In alto a destra, infine, sono presenti tre LED per conoscere le varie impostazioni attive come, ad esempio, il CAPS Lock.

Non perdere tempo e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti al Black Friday la tua tastiera wireless Trust Ody a soli 14,99€.

