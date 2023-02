Tastiera Wireless e mouse Logitech, ora quasi al 50% di sconto su Amazon

Ti sei stancato di dover collegare tanti cavetti al tuo PC, sia per il mouse che per la tastiera? Beh, ora è arrivata per te un’occasione imperdibile. Sullo store online Amazon potrai infatti acquistare sia la tastiera che il mouse senza fili del produttore Logitech ad un prezzo di appena 27€. Questo grazie al notevole sconto proposto sullo store che arriva quasi al 50%. Si tratta di un ottimo prezzo per portarti a casa ben due prodotti tech di rilievo. Sono inoltre venduti e spediti direttamente da Amazon, quindi avrai tutta la garanzia dei servizi Amazon Prime. Ricordati inoltre che potrai riceverli già domani se ti sbrigherai ad ordinarli. E allora cosa stai aspettando? Corri su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Tastiera e mouse senza fili di Logitech, ora ad appena 27€ solo su Amazon

Con la nuova offerta di Amazon potrai avere per pochi spiccioli ben due prodotti tech di rilievo. La nuova tastiera ed il mouse senza fili del produttore Logitech sono infatti ottimi prodotti. Grazie alla tecnologia SilentTouch, tastiera e mouse saranno silenziosissimi. La tecnologia rimuove infatti oltre il 90% dei rumori fastidiosi ma mantiene allo stesso tempo un’esperienza di click efficiente.

Mentre utilizzerai questi prodotti, avrai un’esperienza davvero appagante e comoda. La tastiera dispone inoltre di un tastierino numerico e anche 8 pulsanti di scelta rapida. I tasti sono inoltre progettati per resistere a lungo nel tempo. La tastiera è poi resistente agli schizzi d’acqua e dispone di piedini pieghevoli. In questo modo, potrai scegliere l’angolazione che più ti aggrada.

Insomma, con questo kit con tastiera e mouse di Logitech potrai portarti a casa due prodotti tech davvero eccezionali ad un prezzo super conveniente di appena 27€. Ricordati inoltre che i prodotti sono venduti e spediti direttamente da Amazon e che potrai riceverli già domani se non perderai altro tempo. E allora non aspettare ancora, vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

