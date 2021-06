La tastiera wireless prodotta da IClever è in promozione su Amazon ad appena 25,07€. Il ribasso del 40€ produce uno sconto esclusivo di 16,92€ e rende il prezzo un affare.

Una tastiera wireless semplice e completa

Lineare e in colorazione grigia, la tastiera wireless si presenta elegante e semplice. Dotata di un design ricercato, non è il solito prodotto, ma si distingue riuscendo a conferire ad ogni scrivania un tocco di professionalità.

Il suo layout è italiano, completo di tutto e QWERTY. Nonostante le dimensioni siano abbastanza ridotte, la keyboard non è priva del tastierino numerico così come dei tasti funzione F1-F12 ai quali sono stati abbinati delle scorciatoie.

La parte superiore sinistra, invece, presenta dei LED che segnalano il funzionamento (On/Off), il livello di carica, il blocco maiuscole e soprattutto su quale dispositivo la tastiera sia connessa. Particolare caratteristica è infatti il suo essere multidispositivo.

Mediante il Bluetooth 5.1 può essere collegata a tre diversi dispositivi alla volta. Grazie ai tasti easy switch, la connessione passa da uno all'altro in tempi record. La connessione è sempre stabile e a bassa latenza.

In merito alla batteria c'è poco da dire: l'autonomia si aggira attorni ai 90 giorni, cosa da non poco. È dotata della funzione risparmio energetico per tutelare la carica e soprattutto dopo 30 minuti d'inattività va in modalità standbye in automatico.

La compatibilità è approvata su Windows, MacOS e Android.

