Tastiera per Microsoft Surface Pro, Pro 3 e Pro 4: con questa offerta di Amazon risparmi

E così hai acquistato un Microsoft Surface Pro nuovo di fiamma, ma ora ti serve una tastiera per poterlo usare per scrivere email, documenti o per prendere appunti a lezione. Se poi si riesce a risparmiare qualcosa, non sarebbe affatto male… Nessuna paura, ti veniamo subito in soccorso noi con un’ottima notizia!

La tastiera ufficiale per Microsoft Surface Pro è attualmente in forte sconto su Amazon. Normalmente viene proposta a quasi 185€, ma oggi è in forte sconto e può essere tua a soli 148€. Davvero niente male! È in disponibilità immediata, il che significa che se la ordini subito la riceverai a casa entro domani, mercoledì 3 maggio.

Questa tastiera, rivestita in alcantara, è compatibile con i dispositivi Surface Pro, Surface Pro 4 e Surface Pro 3 e presenta un layout italiano QWERTY (tastiera italiana) con retroilluminazione a LED.

Il trackpad in vetro è ampio e supporta i gesti multi-touch a cinque dita, offrendo una maggiore precisione durante la scrittura e una comoda esperienza di navigazione. La tastiera offre prestazioni ottimali e un’elevata precisione nella digitazione. Inoltre, la sua elegante colorazione nera si adatta perfettamente ai dispositivi Surface Pro. Se stai cercando una tastiera di alta qualità per il tuo Surface Pro a un prezzo vantaggioso, non perdere questa offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.