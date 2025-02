Tastiera e mouse wireless by Logitech silenziosi e precisi in sconto del 45%

Oggi ho deciso di segnalarti questa ottima promozione che trovi solo su Amazon e che ti consente di avere una combo pazzesca a pochissimo. Sto parlando di tastiera e mouse wireless by Logitech, ora tuoi a soli 29,90 euro, invece che 53,99 euro.

Siamo di fronte a una super occasione da non farsi scappare. Con uno sconto del 45% adesso il risparmio è davvero notevole e soprattutto puoi avere tutto quello che ti serve per il tuo computer. Puoi digitare i modo rapido con una tastiera molto precisa e muoverti velocemente con il mouse dal design minimal.

Tastiera e mouse wireless by Logitech a prezzo mini

Inutile girarci in giro, è sicuramente il prezzo che fa brillare gli occhi ma ti assicuro che non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte e due ottimi prodotti di un brand che ha dalla sua un bagaglio di esperienza notevole. Infatti, benché siano economici, tastiera e mouse wireless Logitech non deluderanno affatto. La tastiera è silenziosa, con il 90% di rumore in meno e ha 8 tasti di scelta rapida più il tastierino numerico.

Il mouse è sagomato per garantire un’impugnatura più naturale e garantire meno affaticamene di braccio, mano e polso. Inoltre ha un sensore ottico preciso che scorre su qualsiasi superficie e la rotella per scorrere le pagine velocemente. Sia la tastiera che il mouse si collegano con il ricevitore che trovi incluso e garantiscono una connettività affidabile fino a 10 metri. Inoltre hanno delle batterie che durano a lungo, 3 anni la tastiera e 18 mesi il mouse.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. A questo prezzo sicuramente li vorranno tutti e le unità disponibili spariranno fra breve, Quindi vai subito su Amazon e acquista tastiera e mouse wireless by Logitech a soli 29,90 euro, invece che 53,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.