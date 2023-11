Tastiera Meccanica a 29€?! Sì, grazie allo SCONTO Amazon!

Se sei un videogiocatore alla ricerca di una tastiera compatta di alta qualità che non faccia male al portafoglio, la tastiera Oversteel KOVAR potrebbe essere la scelta giusta per te. E cosa c’è di meglio? In questo momento, è disponibile su Amazon con uno sconto, al prezzo incredibilmente conveniente di 29,99€ anziché 31,31€.

Caratteristiche Principali

Layout Compatto al 60%: Questa tastiera offre un design ultra-compatto che riduce la sua dimensione del 40% rispetto a una tastiera tradizionale. Ciò significa più spazio libero sul tuo tavolo da gioco e una configurazione pulita e ordinata.

Interruttori Meccanici Outemu Blue: Gli interruttori meccanici Outemu Blue sono noti per la loro risposta tattile e udibile. Ogni pressione del tasto è nitida e reattiva, perfetta per i gamer che richiedono precisione.

Retroilluminazione RGB Personalizzabile: Con 22 modalità di illuminazione RGB, puoi personalizzare il look della tua tastiera e dare un tocco da gamer al tuo setup. Scegli tra una varietà di colori e effetti per illuminare la tua area di gioco.

Anti-Ghosting: Con la tecnologia anti-ghosting, puoi essere sicuro che ogni pressione del tasto verrà registrata anche quando premi più tasti contemporaneamente. Questo è fondamentale per i giochi in cui la velocità e la reattività sono essenziali.

Layout Italiano: Il layout italiano rende questa tastiera ancora più pratica per gli utenti italiani, garantendo che tutti i caratteri e i simboli siano al posto giusto.

Compatibilità Estesa: Questa tastiera è compatibile con PC, Mac e dispositivi Android, offrendoti la versatilità necessaria per passare da una piattaforma all’altra senza problemi.

La tastiera meccanica Oversteel KOVAR è progettata per i giocatori che desiderano un’esperienza di gioco coinvolgente senza dover spendere una fortuna. La sua compattezza, l’illuminazione RGB personalizzabile e gli interruttori meccanici Outemu Blue lo rendono un’opzione eccellente per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare alla qualità. Non lasciarti sfuggire questa occasione di risparmio per migliorare la tua esperienza di gioco con soli 29,99€ anziché 31,31€.