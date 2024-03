Tastiera Logitech, sconto superbo su Amazon: tua a 28€

La Logitech K380 è una delle tastiere wireless Bluetooth più versatili e convenienti sul mercato, attualmente offerta su Amazon con uno sconto del 23% a soli 28,55€.

Questa tastiera è progettata per gli utenti moderni che apprezzano sia l’estetica che la funzionalità, offrendo una varietà di colori che si adattano a qualsiasi ambiente, dal vivace e colorato al sobrio e minimalista.

Uno dei punti di forza della K380 è la sua capacità di connettersi a tre dispositivi simultaneamente, supportando una vasta gamma di sistemi operativi come Windows, Mac, Chrome OS, Android, iPadOS e Apple TV. Questo rende la tastiera un compagno ideale per chi lavora in ambienti multi-dispositivo, consentendo un facile passaggio da un dispositivo all’altro con il semplice tocco di un tasto tramite la funzionalità Easy-Switch.

La tastiera non è solo funzionale ma anche estremamente portatile, grazie al suo design compatto e leggero. Questo la rende perfetta per coloro che sono in movimento e necessitano di una tastiera sempre a portata di mano, senza rinunciare a nessuna delle funzionalità di una tastiera a dimensione piena.

La durata della batteria è notevolmente lunga, con la K380 che offre fino a due anni di autonomia prima di necessitare una sostituzione delle batterie.

Il layout della tastiera è stato pensato per essere intuitivo e facilmente adattabile a diversi dispositivi, consentendo di digitare con facilità su smartphone, tablet e laptop. La tastiera rileva automaticamente il dispositivo connesso e mappa i tasti per garantire una compatibilità ottimale attraverso i vari sistemi operativi.

L Logitech K380 è un acquisto intelligente per chi cerca una tastiera Bluetooth esteticamente gradevole, funzionale e facilmente trasportabile, ora disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito con un mega-risparmio!