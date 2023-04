Tastiera Logitech MX Keys per dispositivi Apple: prezzo ASSURDO su Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera wireless per il vostro Mac, ma anche per altri prodotti del marchio Apple? Allora non potete assolutamente non provare la fantastica Logitech MX Keys: dopo poche ore di utilizzo non tornerete più indietro. Non si tratta di una banale tastiera, ma una delle migliori periferiche consigliata per coloro i quali devono fare i conti con lunghe sessioni di lavoro alla scrivania. Oggi torna in grande offerta su Amazon con uno sconto del 41% sul prezzo di listino. Il prezzo finale? Solo 79,99 euro invece di 134,99 euro.

Tastiera Logitech MX Keys: caratteristiche principali

La tastiera Logitech MX Keys è ottimizzata per macOS ed è compatibile con i modelli Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad. Grazie alla sua rifinitura in Space Gray e il layout dei tasti Mac, avrete un prodotto di altissima qualità ed eleganza adatto agli altrettanto eleganti dispositivi del colosso di Cupertino. I bordi arrotondati si adattano alle dita e sono piacevoli al tatto, mentre la superficie opaca rende la digitazione fluida e i riferimenti tattili guidano naturalmente la mano durante la digitazione. La struttura con singola piastra in metallo regala una finitura elegante e minimalista, per una tastiera bella da vedere e da usare. Potrete usarla sia di giorno che di notte grazie all’illuminazione automatica a LED: i tasti retroilluminati si accendono quando avvicinate le mani, adattandosi alla luce e risparmiando la batteria.

Si tratta di una tastiera wireless che funziona fino a 10 giorni con una singola ricarica e fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Tuttavia qualora si dovesse scaricare sul più bello, vi basterà collegare il comodo cavo di ricarica USB-C per continuare a fare ciò che più vi compiace. Tutto questo al prezzo di soli 79,99 euro invece di 134,99 euro come da listino. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.