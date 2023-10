Tastiera Logitech MX Keys Mini: prezzo REGALO alla Festa delle Offerte di Primavera

Continua la Festa delle Offerte Prime con tantissime offerte spettacolari. A tema produttività intelligente ce n’è una fantastica che non puoi perderti assolutamente. Stiamo parlando della Tastiera Logitech MX Keys Mini, tua a soli 61,99 euro, invece di 134,99 euro (prezzo di listino). Si tratta di una promozione storica per questo dispositivo amato da tutti.

Lavora per ore davanti al computer in completo comfort grazie alla sua struttura pensata per una postura corretta delle mani e dei polsi. Anti affaticamento, questa tastiera presenta delle chicche davvero formidabili. Ad esempio, la forma dei tasti leggermente convessa è stata studiata per evitare errori di battitura dovuti alla pressione involontaria di più tasti.

Tastiera Logitech MX Keys Mini: perfetta in tutto, oggi anche nel prezzo

Finalmente la Tastiera Logitech MX Keys Mini si è trasformata in un prodotto accessibile a tutti grazie al super prezzo della Festa delle Offerte Prime. Strutturalmente progettata in ogni minimo dettaglio, può essere connessa fino a un massimo di tre dispositivi tramite tecnologia Bluetooth o Wireless. La retroilluminazione intelligente si regola in base alla luminosità dell’ambiente.

Acquistala subito a soli 61,99 euro, invece di 134,99 euro (prezzo di listino). Prime Day Questa promozione è dedicata solo ai clienti Prime. Approfitta subito della Festa delle Offerte Prime attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.