Tastiera Logitech MX Keys Mini per Mac: su Amazon si fa l'affare del giorno!

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera wireless per il vostro Mac, ma anche per altri prodotti del marchio Apple? Allora non potete assolutamente non provare la fantastica Logitech MX Keys Mini: dopo poche ore di utilizzo non tornerete più indietro. Non si tratta di una banale tastiera, ma una delle migliori periferiche consigliata per coloro i quali devono fare i conti con lunghe sessioni di lavoro alla scrivania. Oggi torna in grande offerta su Amazon con uno sconto del 28% sul prezzo di listino. Il prezzo finale? Solo 92,89 euro invece di 129 euro.

Tastiera Logitech MX Keys Mini per Mac: caratteristiche principali

MX Keys Mini per Mac è ottimizzata per macOS, iPadOS e iOS e dispone di un layout Mac per la massima produttività. È interamente compatibile con tutti i modelli Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad. La tastiera presenta un’illuminazione intelligente che consente di farla illuminare nel momento in cui le dita si avvicinano, mentre l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce. Potrete anche connettere la tastiera compatta MX Keys Mini a più computer Mac e iPad tramite Bluetooth Low Energy e passare facilmente da un dispositivo all’altro.

Si tratta di una tastiera wireless che funziona fino a 10 giorni con una singola ricarica e fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Tuttavia qualora si dovesse scaricare sul più bello, vi basterà collegare il comodo cavo di ricarica USB-C per continuare a fare ciò che più vi compiace. Tutto questo al prezzo di soli 92,89 euro invece di 129 euro come da listino. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

