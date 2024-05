Tastiera Logitech multidispositivo: controlli anche la TV (34€)

La tastiera wireless Logitech K400 Plus è perfetta per chi passa molte ore al computer per lavoro o studio, offrendo precisione e comfort durante la digitazione. È compatibile con i principali sistemi operativi e, oltre a funzionare alla grande con il PC, può controllare altri dispositivi come la TV, consentendoti di restare comodamente seduto in poltrona o sul divano.

Ordina subito la tastiera Logitech K400 Plus per soli 34 euro invece di 58 euro, approfittando di uno sconto pazzesco del 41%: fai in fretta perché il prezzo tornerà velocemente a salire.

Crollo di prezzo per la tastiera Logitech K400 Plus

Questa straordinaria tastiera wireless è dotata di un pratico touchpad integrato e garantisce una connessione stabile con una portata di 10 metri, ideale per controllare dispositivi a distanza. I pulsanti multimediali permettono un’interazione ottimale con lettori musicali, smart TV e PC.

I tasti per il controllo del volume e la disposizione compatta delle frecce offrono una comodità assoluta in ogni situazione. L’abbinamento della tastiera è semplice e intuitivo: basta inserire il ricevitore Unifying nella porta USB del dispositivo e sarà subito pronta all’uso. La lunga autonomia della batteria è ulteriormente ottimizzata dal pulsante ON/OFF, che consente un efficace risparmio energetico.

Sfrutta l’offerta ed aggiungi al carrello la tastiera wireless Logitech K400 Plus con un risparmio di 24 euro: la riceverai a casa rapidamente e potrai rivoluzionare del tutto la tua esperienza informatica.