Tastiera Logitech K400 Plus in sconto del 15% su Amazon!

Se sei alla ricerca di una tastiera wireless versatile e affidabile, non perderti l’occasione di acquistare la Logitech K400 Plus, ora in sconto del 15% su Amazon, a soli 29,90€! Questa tastiera offre la perfetta combinazione di funzionalità, comfort e convenienza, rendendola ideale per l’utilizzo con il tuo computer, smart TV o tablet. Scopri tutte le sue fantastiche caratteristiche e migliora la tua esperienza di digitazione con la Logitech K400 Plus.

Qualità, design e convenienza: tastiera Logitech K400 Plus

La Logitech K400 Plus è una tastiera compatta e leggera progettata per offrire massima comodità e facilità d’uso. Dotata di un layout completo di tasti, include una tastiera QWERTY con tasti di scelta rapida dedicati per un accesso immediato alle funzioni più utilizzate, come il controllo del volume, la navigazione web e la riproduzione multimediale.

Una delle caratteristiche distintive della Logitech K400 Plus è la sua connettività wireless avanzata. Grazie alla tecnologia Plug-and-Play, puoi connettere la tastiera al tuo dispositivo tramite il ricevitore USB Unifying incluso o tramite la connessione Bluetooth, garantendo una connessione stabile e affidabile fino a una distanza di 10 metri, senza la necessità di cavi ingombranti.

Il design ergonomico della tastiera offre un comfort ottimale durante l’utilizzo prolungato, con tasti piatti e silenziosi che consentono una digitazione fluida e precisa. Inoltre, la tastiera è dotata di un touchpad integrato di grandi dimensioni con supporto per il multi-touch, che ti consente di navigare sullo schermo con facilità e precisione, senza dover utilizzare un mouse separato.

La tastiera è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer Windows e Mac, smart TV, console di gioco e dispositivi mobili, garantendo una flessibilità d’uso senza precedenti. Inoltre, la tastiera è alimentata da batterie preinstallate che offrono un’autonomia fino a 18 mesi, garantendo che tu possa lavorare o intrattenerti senza interruzioni.

Con la sua combinazione di funzionalità avanzate, connettività wireless e design ergonomico, la Logitech K400 Plus è la scelta perfetta per chiunque cerchi una tastiera versatile e di alta qualità. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e aggiungi la Logitech K400 Plus al tuo setup oggi stesso!

