Tastiera Logitech K380: super OFFERTA Black Friday a 29€

Se hai bisogno di una tastiera compatibile con tutti i tuoi dispositivi, senza filo, super reattiva e comoda da utilizzare la Logitech K380 è la soluzione perfetta. Acquistala ora a soli 29,99 euro, invece di 36,99 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca da prendere subito al volo. La trovi su Amazon grazie al Black Friday. Approfittane subito prima che termini in sold out. La consegna è gratuita se sei un cliente Prime.

Tastiera Logitech K380: perfetta per tutto

Con la Tastiera Logitech K380 puoi fare veramente di tutto. Collegati a smartphone, tablet e smart TV. Scrivi sul tuo computer in modo facile, veloce ed ergonomico. Puoi connettere fino a tre dispositivi differenti e passare da uno all’altro con Easy-Switch. La corsa dei tasti è piacevole e ognuno è distanziato in modo da favorire una digitazione veloce e senza errori di battitura. Cosa stai aspettando?

Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

