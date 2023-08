Tastiera Logitech ERGO K860: alta qualità in MEGA sconto (-28%)

Se sei alla ricerca di un modo per migliorare la tua esperienza di digitazione e prenderti cura della tua salute mentre lavori o ti diverti al computer, non cercare oltre! La tastiera Logitech ERGO K860 è qui per trasformare la tua esperienza di digitazione in meglio, e ora puoi ottenerla con un incredibile sconto del 28% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 99,99 euro.

Tastiera Logitech ERGO K860: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Ecco un elenco dei motivi per la quale dovresti approfittare subito di questa fantastica promozione sulla tastiera Logitech ERGO K860:

1. Postura di Digitazione Migliorata: La tastiera ERGO K860 presenta un design curvo e diviso che ti consente di digitare in modo naturale e confortevole. Questo design innovativo non solo riduce lo sforzo muscolare su polsi e avambracci, ma ti aiuta anche a mantenere una postura corretta mentre lavori.

2. Comfort Estremo con Poggiapolsi Ergonomico: Grazie al cuscino poggiapolsi in memory foam, potrai godere di un comfort superiore durante le lunghe sessioni di digitazione. Con il 54% in più di supporto per il polso rispetto alle tastiere standard e una riduzione del 25% della flessione del polso, sarai in grado di lavorare senza fastidi.

3. Tasti Perfect Stroke per una Digitazione Precisa: I tasti convessi si adattano alla forma delle tue dita, consentendoti di digitare con maggiore precisione e fluidità. Questo layout è progettato per offrire un’esperienza di digitazione naturale e confortevole.

4. Sollevamento dei Palmi per una Postura Ottimale: Che tu sia seduto o in piedi, puoi regolare l’inclinazione dei piedini della tastiera a 0°, -4° e -7° per mantenere i tuoi polsi in una posizione naturale e confortevole, riducendo lo stress muscolare.

5. Approvata dagli Ergonomisti: La tastiera Logitech ERGO K860 è certificata da United States Ergonomics, garantendo il miglioramento della postura e la riduzione della tensione muscolare durante l’uso.

6. Sostenibilità al Cuore: La tastiera è realizzata con il 71% di plastica riciclata post-consumo certificata, contribuendo al tuo impegno per l’ambiente. Anche il packaging utilizza carta con certificazione FSC.

7. Facile Connettività e Personalizzazione: Connettiti via USB o Bluetooth, personalizza i tasti Fn con il software Logitech Options e sfrutta i vantaggi dei tasti silenziosi, del layout full-size e dell’indicatore CAPS LOCK.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di migliorare la tua postura, aumentare la produttività e godere di una digitazione confortevole. Approfitta ora del super sconto del 28% sulla tastiera Logitech ERGO K860 su Amazon e regalati un’esperienza di digitazione eccezionale, al prezzo ridicolo di soli 99,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

